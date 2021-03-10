Авраам Руссо выступит в суде на бис

Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы повторно приступает к рассмотрению уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Заказчиком преступления следствие считает бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, а исполнителями — его родственника и других людей из ближайшего окружения. В конце 2019 года суд уже прекращал производство по делу, сославшись на примечание к соответствующей статье Уголовного кодекса, однако апелляционная инстанция вернула его обратно. Тем временем срок давности по предъявленному фигурантам обвинению уже вышел, а один из основных подсудимых из-за пандемии застрял во Франции и будет участвовать в процессе в режиме видео-конференц-связи. Между тем сам Авраам Руссо намерен лично прибыть на первое заседание из США, где проживает уже несколько лет. Защита считает, что исход повторного разбирательства будет таким же, что и первого.

Начать повторное рассмотрение дела о похищении известного в свое время поп-исполнителя Авраама Руссо Пресненский суд должен был еще летом 2020 года. Однако, как выяснилось, перед началом процесса один из основных обвиняемых бизнесмен Заур Марданов выехал на лечение во Францию, откуда не смог вернуться в Москву из-за локдауна, объявленного местными властями. Суд решил взять паузу, рассчитывая на возобновление авиасообщения между двумя странами. Однако запреты на авиаперелеты, наложенные ранее в связи с пандемией, до сих пор не сняты, и перспектива их отмены пока неясна. В итоге обвинение и защита пришли к соглашению, что господин Марданов будет участвовать в заседаниях с помощью видеосвязи.

Первое заседание назначено на 23 марта. На нем, в частности, предполагается заслушать самого потерпевшего. Ради этого Авраам Руссо, по данным источников “Ъ”, намерен специально прилететь в Москву из США, где сейчас проживает.

Как ранее неоднократно сообщал "Ъ, похищение поп-исполнителя, по версии следствия, было совершено 31 января 2004 года. В то время у Авраама Руссо, который находился на пике своей карьеры, произошел конфликт с влиятельным бизнесменом, владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым. По данным главного следственного управления (ГСУ) СКР, бизнесмен был недоволен тем, что певец, первые шаги которого на эстраде он финансировал, решил начать независимую сольную карьеру.

Господин Исмаилов, считает следствие, решил проучить протеже и привлек к исполнению этой идеи своего племянника Заура Марданова. Последний в то время занимал пост гендиректора столичного ресторана «Прага», собственником которого являлся Тельман Исмаилов. Родственник согласился помочь и взял в помощники, как следовало из первоначальных материалов дела, пять «не установленных следствием лиц» из своего ближайшего окружения. Впрочем, в дальнейшем число сообщников господина Марданова сократилось до двух — бывшего водителя и телохранителя господина Исмаилова Владимира Гусакова и бизнесмена Эльяра Дамирова.

По материалам дела, вечером 31 января 2004 года, «пользуясь доверием» со стороны господина Руссо, Тельман Исмаилов пригласил певца поужинать в «Праге». Когда исполнитель вошел в кабинет бизнесмена, господин Исмаилов совместно с Зауром Мардановым и его помощниками, по версии следствия, отобрали у господина Руссо мобильный телефон, а затем избили его, «нанеся ему удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, повлекшие легкий вред здоровью, тем самым подавив его волю к сопротивлению». После этого господин Исмаилов, как считает следствие, потребовал от певца аннулировать его договоренности с продюсером Иосифом Пригожиным, отменить концерты и заключить новый, эксклюзивный контракт, согласно которому исполнитель в дальнейшем будет выступать лишь для господина Исмаилова и его гостей.

Для «склонения потерпевшего к выполнению выдвинутых требований» певца привезли в загородный дом господина Исмаилова в Апрелевку. После того как вечером 1 февраля господин Руссо согласился выполнить все требования похитителей, говорится в деле, Тельман Исмаилов дал указание его отпустить.

Певец обратился с заявлением о его похищении в СКР спустя 14 лет после описанных событий. ГСУ СКР возбудило дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека). Отметим, что в первый раз Генпрокуратура подписывать обвинительное заключение не стала и вернула дело следствию, потребовав ответить на вопрос, освободили ли обвиняемые певца добровольно. Дело в том, что при положительном ответе в соответствии с примечанием к ст. 126 фигуранты могут быть освобождены от уголовного преследования. Следствие, доработав материалы, на поставленный вопрос ответило отрицательно. В итоге дело было направлено в суд.

Между тем, пока шел процесс, истек 15-летний срок давности, предусмотренный для 126-й статьи УК. Кроме того, свидетели заявили, что господин Руссо перед освобождением получил от господина Исмаилова несколько тысяч долларов, после чего пленника отвезли в Москву. Защита также указывала, что в тогда еще милицию потерпевший не обращался и каких-либо документов, которые закрепляли бы навязанные ему условия выступлений, не подписывал. Наконец, в октябре 2019 года Пресненский суд принял решение прекратить уголовное преследование всех подсудимых. Председательствующая Елена Абрамова при этом сослалась именно на то примечание к ст. 126, которое ранее интересовало Генпрокуратуру. Согласно ему, «лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления».

Впрочем, в феврале 2020 года апелляционная инстанция Мосгорсуда это решение отменила, направив дело на новое рассмотрение. Однако адвокаты фигурантов отнеслись к этому спокойно. В беседе с “Ъ” они выразили уверенность, что решение районного суда будет таким же, как и полтора года назад. Единственное, на что не повлияет исход процесса,— Тельман Исмаилов по-прежнему будет числиться в международном розыске. Как ранее сообщал “Ъ”, бизнесмен, по версии СКР, является заказчиком и другого преступления — убийства двух бизнесменов в Подмосковье, совершенного в мае 2016 года.

Владислав Трифонов