Авраам Руссо остался без похитителей

Сенсационным решением Пресненского суда Москвы завершился процесс по делу о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо. Фигуранты этого дела — племянник скандально известного бизнесмена Тельмана Исмаилова Заур Марданов, телохранитель Владимира Гусакова и предприниматель Эльяр Дамиров, для которых прокуратура запрашивала длительные сроки лишения свободы, были освобождены от уголовной ответственности. Основанием стало примечание к соответствующей статье УК РФ, которое допускает подобное решение в случае, если похитители добровольно отпустили свою жертву.

Уголовное дело было возбуждено в прошлом году по заявлению самого Авраама Руссо, направленного в ГСУ Следственного комитета России (СКР). По первоначальной версии следствия, в 2004 году певец якобы начал конфликтовать с бывшим владельцем Черкизовского рынка столицы Тельманом Исмаиловым, который ранее финансировал исполнителя. Из материалов уголовного дела следует, что господин Исмаилов решил проучить господина Руссо, заставив подписать с ним новый договор о ведении концертной деятельности на условиях, которые устраивали предпринимателя.

Как установили сотрудники СКР, господин Исмаилов поручил выполнить свой замысел собственному племяннику, на тот момент гендиректору ресторана «Прага» Зауру Марданову, а тот привлек, в частности, бывшего водителя и телохранителя господина Исмаилова Владимира Гусакова и бизнесмена Эльяра Дамирова. Вечером 31 января 2004 года, говорится в деле, «пользуясь доверием» со стороны господина Руссо, Тельман Исмаилов пригласил певца поужинать в принадлежащий ему ресторан «Прага» на Арбате.

Однако после того, как исполнитель очутился в служебном кабинете бизнесмена, у него отобрали мобильный телефон и побили, «нанеся удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей». После этого от певца потребовали отменить все концерты и выступать лишь для владельца рынка и его гостей.

Чтобы оказать давление на певца, его отвезли, по данным следствия, в загородный дом господина Исмаилова в подмосковной Апрелевке. Здесь, как говорится в деле, господин Руссо провел ночь, а вечером 1 февраля, после того как певец согласился выполнить все требования похитителей, его отпустили.

В ходе расследования Заур Марданов был помещен под домашний арест (позже его отпустили под залог), водителя Гусакова отправили в СИЗО (позже его освободили), а Тельмана Исмаилова объявили в международный розыск. Обвинение ему было предъявлено заочно. Отметим, что господин Исмаилов уже разыскивался к тому времени по другому делу — об убийстве двух бизнесменов в Подмосковье в мае 2016 года.

В конце прошлого года следствие было закончено, однако с первого раза Генпрокуратура вернула материалы. Надзорное ведомство усмотрело в них нарушения УПК, а кроме того, надзорное ведомство потребовало, чтобы следствие уточнило, был ли певец отпущен обвиняемыми добровольно.

Пока дело дошло до суда, истек срок давности — 15 лет, предусмотренный для ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Защита, к слову, не раз указывала на это обстоятельство. Кроме того, адвокаты настаивали на недоказанности самого преступления, предполагая, что поднятая шумиха преследовала целью возродить интерес к творчеству потерпевшего. Подсудимые вины не признавали.

Однако в прениях по делу гособвинение было настроено решительно: прокуратура предложила приговорить господина Марданова к 11 годам колонии строгого режима, господина Гусакова — к 10 годам, господина Дамирова — к 11 годам.

Тем более неожиданным оказалось судебное решение. «Уголовное преследование в отношении подсудимых по обвинению в совершении преступления по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) прекратить в соответствии с примечанием статьи 126 УК РФ»,— объявила председательствующая Елена Абрамова. Упомянутое судьей примечание гласит, что «лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления».

Александр Александров