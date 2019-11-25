Авраама Руссо хотят вновь послушать в суде

Как стало известно “Ъ”, и прокуратура, и бывший обвиняемый оспорили решение Пресненского суда столицы по делу о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Суд, напомним, прекратил производство по делу, сославшись на примечание к соответствующей статье Уголовного кодекса, поскольку похитители добровольно отпустили свою жертву. Генпрокуратура требует отмены этого решения, считая его незаконным, а бывший подсудимый, экс-офицер ФСО Владимир Гусаков, настаивает на оправдании, утверждая, что в момент предполагаемого преступления находился в другом регионе.

Решение по делу о похищении Авраама Руссо судья Пресненского суда Елена Абрамова вынесла в конце октября. По итогам полугодового разбирательства она прекратила производство по делу, освободив его фигурантов в зале суда. Председательствующая отметила в своем постановлении, что фигуранты расследования были причастны к преступлению, но, поскольку свою жертву они отпустили добровольно, в соответствии с примечанием к ст. 126 УК РФ («Похищение человека») должны быть освобождены от уголовной ответственности.

Это решение вызвало протест Генпрокуратуры: в ведомстве считают, что освобождение господина Руссо нельзя признать добровольным. В свою очередь, недовольны остались и подсудимые. По данным “Ъ”, апелляционную жалобу подал Владимир Гусаков, который, по данным следствия, возглавлял личную охрану бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, а бизнесмен, по материалам дела, являлся заказчиком похищения. Как пояснил “Ъ” адвокат господина Гусакова, его клиент, бывший офицер ФСО, ветеран боевых действий в Чечне, требует его полностью оправдать. Как следует из жалобы господина Гусакова (копия имеется у “Ъ”), он не мог участвовать в похищении Авраама Руссо, поскольку в день предполагаемого преступления, 1 февраля 2004 года, находился в деревне Полосы Новгородской области, где отмечал завершение строительства собственного дома. Этот факт, по словам адвоката экс-подсудимого, подтверждают четыре свидетеля. Впрочем, стоит отметить: в судебном решении упоминаются показания этих свидетелей, но говорится, что «они не вызывают доверия».

Также в жалобе сказано о многочисленных нарушениях УПК, допущенных, по мнению защиты, следствием (дело вели сотрудники Следственного комитета России, СКР). В частности, отмечает адвокат, речь идет о том, что в деле не раскрыт мотив похищения, не указано время его совершения и т. п. Особо защита господина Гусакова обращает внимание на тот факт, что первоначально Авраам Руссо был признан потерпевшим по делу о двойном убийстве в Подмосковье, заказчиком которого СКР считает Тельмана Исмаилова. Причем певец, как отмечается в жалобе, дважды был допрошен в этом статусе и лишь позже дело о его похищении было выделено в отдельное производство из материалов расследования двойного убийства. Защита считает, что такое развитие событий в целом ставит вопрос о законности возбуждения дела о похищении.

Обращается внимание в жалобе и на несостыковки. Так, в обвинительном заключении говорится, что один из фигурантов в ресторане «Прага» (оттуда певца насильно вывезли в загородный дом Тельмана Исмаилова) с самого начала удерживал в кабинете Авраама Руссо, а двумя абзацами ниже утверждается, что он вошел позже и, «согласно отведенной ему преступной роли», ударил исполнителя ногой в пах. Все эти обстоятельства, по мнению защиты, дают основания для отмены решения Пресненского суда и вынесения оправдательного приговора всем фигурантам.

Владислав Трифонов