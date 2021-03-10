Операторы вагонов сосредоточились на главном

В условиях потенциально многолетнего периода низких ставок на рынке оперирования вагонами его игроки сокращают закупки нового парка и продают или отказываются от аренды в непрофильных сегментах. Для этого, следует из рейтинга операторов за 2020 год, они все чаще используют операционный лизинг, условия которого мягче, чем финансового, и позволяют досрочно разорвать арендное соглашение. В итоге в сегменте сменились лидеры: первое место покинул «ВЭБ-Лизинг», уже передавший основную часть своего парка и готовящийся к слиянию с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Последняя же вышла в лидеры с 53 тыс. вагонов, переданных в аренду.

В 2020 году, ознаменовавшемся спадом погрузки на сети ОАО РЖД и ростом профицита подвижного состава, суммарные перевозки крупнейших операторов вагонов все же увеличились, следует из рейтинга INFOLine Rail Russia Top. За год объемы, приходящиеся на 35 ведущих операторов РФ, выросли на 3,3%, до 1,085 млрд тонн. При этом, по расчетам ИПЕМ, недополученная выручка операторов в 2020 году составила 125 млрд руб., из которых 111 млрд руб. приходятся на последствия снижения ставок.

Взаимное положение операторов в топ-10 практически не изменилось, в полном перечне изменений также не очень много, кроме появления в нем как самостоятельного игрока «Уголь-Транса», выделившегося летом 2020 года из состава УГМК и занявшего 13-е место в рейтинге. Первые три позиции уже не первый год удерживают Федеральная грузовая компания (ФГК, входит в ОАО РЖД), Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина и Globaltrans Андрея Филатова, Никиты Мишина и Константина Николаева. Доля крупнейших операторов в перевозках и грузообороте продолжает расти: на первую десятку приходится 60,5% в погрузке, что на 3,2 п. п. больше, чем годом ранее, и 66,5% в грузообороте (плюс 0,8 п. п.). При этом доля топ-10 в совокупном парке падает: по итогам года на них приходилось 44,5% парка в собственности и 55,8% парка в управлении, что на 1,2 п. п. и 2,1 п. п. меньше, чем в 2019 году.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что в условиях профицита парка операторские компании сокращают закупки новых вагонов, реструктуризируют и рефинансируют лизинговые договоры, отказываются от аренды парка, не обеспеченного грузовой базой, и стремятся сосредоточиться на стратегических сегментах. Так, FESCO вышла из всех сегментов, кроме контейнеров, ПГК продала парк нефтеналивных цистерн и т. п. При этом, говорит он, для расширения парка операторы все активнее используют инструмент операционного лизинга.

На рынке оперлизинга, следует из рейтинга, сменился лидер: «ВЭБ-Лизинг» перешел с первого сразу на четвертое место, и лидерами стали Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) с 52,6 тыс. вагонов в аренде и Brunswick Rail с 39,8 тыс., на третьем месте — «Трансфин-М» Алексея Тайчера и партнеров. «ВЭБ-Лизинг» же, в конце 2020 года завершивший передачу более 20 тыс. вагонов «Атланту» (75% у «Трансфин-М», 25% у ВЭБ.РФ), должен, как было решено в ноябре 2020 года, быть объединен с ГТЛК. После передачи активов, намеченных на лето, возможно, «ВЭБ-Лизинг», как и планировал, покинет этот сегмент.

Привлекательности оперлизинга способствует относительно большая гибкость условий, в том числе ежеквартальная индексация ставок с учетом конъюнктуры рынка, которая предусмотрена в ряде договоров, говорит господин Бурмистров. Плюс к тому в условиях неопределенности операторы с осторожностью берут на себя обязательства, а операционный лизинг, в отличие от финансового, предполагает возможность выйти из договора. И если раньше штрафы за досрочный выход были достаточно высокими, то сегодня рынок оперлизинга стал существенно более гибким и от аренды отличается в основном сроками (от года и более). При этом сегмент оперлизинга, говорит господин Бурмистров, консолидируется и становится, как во всем мире, рынком нескольких крупных игроков.

Наталья Скорлыгина