В Санкт-Петербурге вновь требуют прописку

В Конституционном суде России (КС) зарегистрирована жалоба трех жителей Санкт-Петербурга, которые оспаривают нормы Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ и местного закона «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях». Заявители жалуются, что нормы не позволяют им встать в очередь на получение социального жилья, поскольку местные суды в качестве доказательства проживания в городе необходимых десяти лет принимают лишь постоянную регистрацию. Подобная практика фактически воскрешает институт прописки, который был признан неконституционным еще в 1990-е годы, дает понять представитель заявителей в КС.

В Конституционный суд обратились жители Санкт-Петербурга Евгения Демина, Анна Никитина и Юрий Павлов. Все они более десяти лет жили в Петербурге, но при разных обстоятельствах лишились своих домов и квартир. В частности, Евгения Демина проживала в городе с 2004 года, а в 2011 году была снята с учета в связи с «утратой права пользования помещением», говорится в тексте жалобы, где не поясняется причина утраты. Заявители обратились в районные администрации Санкт-Петербурга с заявлением о постановке на жилищный учет как нуждающиеся в жилье со ссылкой на местное законодательство, позволяющее сделать это в случае проживания в городе не менее десяти лет. Однако в администрациях заявителям ответили отказом.

Действия чиновников были обжалованы в судах. Так, Евгения Демина просила Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга установить факт ее проживания в городе документально. В качестве доказательств заявительница представила справки с места работы, из лечебных, страховых учреждений, из музыкально-просветительского колледжа им. Б. И. Тищенко (где она училась эстрадному пению), Центра учета и социального обслуживания граждан без определенного места жительства и благотворительной организации помощи бездомным «Ночлежка». Однако все эти документы были отвергнуты судом.

В своем решении Василеостровский райсуд указал, что «совокупное толкование», в частности ст. 60 ГПК, «придает свидетельству о регистрации по месту пребывания или жительства статус того доказательства, которое может быть признано судом единственно допустимым».

Это и аналогичные решения заявители, в свою очередь, обжаловали в КС.

Примечательно, что Конституционный суд РФ уже неоднократно высказывался об институте прописки, подчеркивая, что права и свободы гарантируются гражданам независимо от места жительства, включая наличие или отсутствие у них жилого помещения для постоянного или временного проживания, подчеркивая, что регистрация или ее отсутствие не может эти права ограничивать. КС отмечал, что подтверждение фактического проживания допускается не только с помощью документа о регистрации, но и другими средствами доказывания.

Представляющий интересы заявителей старший исследователь Института права и публичной политики Алдар Чирнинов говорит, что судебные разбирательства с участием его подопечных «не являются единичными правоприменительными эксцессами», говоря о 30 аналогичных решениях различных судов, «причем с полностью совпадающей мотивировочной частью». Господин Чирнинов отмечает в жалобе в КС, что такой подход признают законным и кассационный суд общей юрисдикции, и Верховный суд России.

Если по поставленному вопросу не будет вынесено решение в виде постановления КС, аналогичные жалобы будут продолжать поступать и дальше, считает господин Чирнинов. Он также напоминает, что институт прописки был фактически признан неконституционным еще в 1990-е годы.

Алдар Чирнинов замечает, что проблема с постановкой в очередь на получение социального жилья возникла именно в Санкт-Петербурге, а триггером для возврата института прописки послужило «превратное понимание» судами местного законодательства. По его мнению, наличие такой практики только в Санкт-Петербурге создает еще одно дискриминационное основание — ущемление прав людей по признаку региона проживания.

Марина Царева, Санкт-Петербург