Журналист Давид Френкель обратился в ЕСПЧ в связи с инцидентом, во время которого полицейский сломал ему руку

Фотограф и корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель подал жалобу в Европейский суд по правам человека из-за инцидента на избирательном участке, где проходило предварительное голосование по поправкам в Конституцию. Тогда журналисту сломали руку при попытке выдворения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката господина Френкеля Ольгу Карачеву. Она рассказала, что в жалобе журналист просить признать нарушение Конвенции о защите прав человека. По мнению ее подзащитного, в отношении него были нарушены права на справедливое судебное разбирательство, на эффективные средства защиты его прав, а также на запрет пыток и жестокого обращения.

“Ъ-СПб” писал о том, как Давида Френкеля выдворяли с избирательного участка. Впоследствии журналиста оштрафовали за неповиновение полиции, а его поданные в апелляционный суд жалобы были отклонены.