Работа возвращается к поиску

Год назад во всех регионах Черноземья значительно упало количество резюме от соискателей и почти во всех субъектах снизилось число предложений от работодателей, следует из аналитики рекрутинговой компании HeadHunter. При этом до начала пандемии в марте оба показателя росли. Сейчас, отмечается в исследовании, число резюме вернулось к доковидным значениям в Белгородской области и превысило их в Орловской области. В остальных регионах показатель подрос не так сильно. В то же время количество вакансий почти везде значительно выросло. В целом же конкуренция, считают в компании, уже вышла на докризисный уровень.



Спустя почти год после первых зафиксированных в Черноземье случаев заболевания коронавирусом в макрорегионе количество резюме практически вернулось к значениям марта 2020 года, а количество вакансий выросло на 20%. Такие данные указаны в подготовленном для “Ъ-Черноземье” исследования HeadHunter. Рекрутинговая компания замерила помесячные показатели с февраля 2020 года.

Наиболее позитивная ситуация с размещениями резюме отмечается в Орловской области. В марте 2020 года в сравнении с февралем их число выросло на 7%, в феврале 2021-го — на 10%. Главное падение пришлось на май — 13%. После этого число резюме выросло и оставалось примерно на одном уровне, показав наименьший прирост лишь в январе. В Белгородской области рост предложений от соискателей в марте прошлого и феврале нынешнего года остался одинаковым — 5%. Число резюме упало на 12% в мае, затем начался небольшой рост, но после июля количество предложений снова начало падать, уйдя в минус в январе.

В остальных регионах показатель размещенных резюме не восстановился. Наиболее приблизились к этому Курская и Липецкая области. В Курской в феврале этого года прирост составил 4%, а в марте прошлого года был 7%. После падения на 12% в мае наибольшего увеличения показатель достиг в июле — 6%. Однако затем число резюме снижалось, а в январе падение составило 3%. В Липецкой области количество предложений в марте 2020 года выросло на 8%, а в феврале 2021 года — на 5%. Здесь также зафиксировано падение в мае (11%) и январе (5%). В Тамбовской области показатели уменьшения аналогичны, однако рост числа вакансий оказался меньшим: 9% в марте 2020-го и 5% в феврале 2021-го. Наименее благоприятная ситуация по резюме сложилась в Воронежской области. В марте прошлого года число предложений выросло на 8%, а в феврале нынешнего — на 3%. Показатель упал на 11% в мае и на 6% в январе. В промежутке между этими месяцами число резюме выросло и оставалось примерно на одном уровне.

Наибольшую динамику по количеству вакансий продемонстрировала Липецкая область. В марте показатель упал, а затем рос с периодическими падениями, достигнув пика в 42% в октябре, а к февралю оказавшись на отметке 36%. В Курской области после весенних отрицательных значений число вакансий выросло на 39%, а затем снижалось до конца года. В январе показатель вырос только на 16%, однако уже в феврале — на 32%. Наибольшее падение по вакансиям зафиксировано в Воронежской области — на 19% в мае. Однако затем показатель начал расти и в феврале достиг своего пика в 31%. Почти на 10% в мае упало число предложений от работодателей в Белгородской области. В сентябре в регионе рост достиг 30%, в феврале составил 24%.

Орловская и Тамбовская области стали единственными регионами, где не зафиксировано падения числа вакансий. На Орловщине прирост достиг пика в июне — 75%. В феврале 2021-го в сравнении с февралем 2020 года показатель увеличился на 26%. На Тамбовщине отмечается наименьший прирост в минувшем феврале — 19%. При этом пика в 36% показатель достиг в июне.

Во всех регионах наиболее востребованы специалисты в продажах — показатель от общего числа размещенных вакансий составляет от 25% до 29%. В Белгородской (16%), Курской (15%) и Тамбовской (13%) областях на втором месте идет сфера производства. В остальных регионах она занимает третью строчку с 12–15%. В Липецкой (17%) и Орловской (25%) на втором месте оказались медицина и фармацевтика, в Воронежской области (14%) — информационные технологии, интернет и телеком. Третий по востребованности в Белгородской (13%), Курской (12%) и Тамбовской (13%) областях — рабочий персонал. В остальных регионах эта сфера заняла четвертое место примерно с теми же показателями в процентах.

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В четырех регионах наиболее часто также ищут работу в продажах — 15–17% от общего числа размещенных резюме. При этом в Белгородской (15%) и Воронежской (16%) областях чаще публикуют объявления о поиске работы студенты и начинающие специалисты. В HeadHunter отметили, что показатель конкуренции среди молодых специалистов в мае составил 13 человек на место, а сейчас сохраняется на уровне шести-семи человек. На третьей и четвертой строчках в разных регионах по поиску работы — производственники и административный персонал. Производство на третьем месте находится в Белгородской, Липецкой и Курской областях, административная работа — на четвертом. В остальных регионах ситуация диаметрально противоположная.

В сравнении по февралю год к году во всех регионах упал показатель конкуренции. Его HeadHunter рассчитывает как соотношение резюме и вакансий. Наибольшее падение — на 1,3 — зафиксировано в Воронежской (с 5,7 до 4,4), Курской (с 5,8 до 4,5) и Липецкой (с 5,4 до 4,1) областях. В Белгородской области конкуренция упала с 5,9 до 4,9. В Тамбовской области показатель снизился на 0,7 (с 4,9 до 4,2), а в Орловской — на 0,6 (с 5 до 4,4). При этом руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова считает, что в целом по Центральному федеральному округу конкуренция вышла на докризисный уровень: «Сейчас это порядка пяти человек на место, тогда как в апреле-мае на одну позицию претендовали восемь соискателей». «В отличие от кризисов 2008 и 2014–2015 годов, в 2020-м резкого роста активности среди соискателей не наблюдалось, пострадавшие отрасли получили государственную поддержку», — отметила госпожа Игнатова. По словам эксперта, в 2021 году «всего 15% компаний ожидают какие-то негативные тенденции», при этом сложностей ждут только небольшие региональные организации. В то же время 42% местных компаний планируют увеличить оклады, а сократить — 8%.

Александр Прытков