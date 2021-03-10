Какой уровень безработицы показало Черноземье в конце 2020 года

По данным Росстата, почти во всем Черноземье в октябре-декабре 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года выросла безработица. Единственным регионом, где зафиксировано ее снижение, стала Орловская область, но здесь же отмечается и самый высокий уровень безработицы в целом. В октябре-декабре 2019 года он составлял 6,6%, в том же периоде 2020 года — 6,3%. За это время в регионе численность рабочей силы среди населения старше 15 лет увеличилась с 349,6 до 352,6 тыс. человек, а количество безработных снизилось с 23,1 до 22,2 тыс.

Наиболее резкий рост безработицы отмечается в Белгородской области — с 3,8 до 5%. Численность рабочей силы увеличилась с 827,7 до 834,7 тыс., количество безработных — с 31,3 до 41,7 тыс. Немногим менее увеличился уровень безработицы в Курской области — с 3,8 до 4,8%. При этом в регионе сократилось число рабочей силы (с 569,1 до 555,9 тыс.), но выросло число безработных (с 21,9 до 26,4 тыс.). Еще меньше выросла безработица в Липецкой области — с 3,7 до 4,6%. Здесь также зафиксировано уменьшение рабочей силы и увеличение безработных: первый показатель снизился с 600 до 597,9 тыс., тогда как второй вырос с 21,9 до 27,6 тыс. В Тамбовской области безработица увеличилась с 3,8 до 4,6%. В регионе зафиксирован рост и рабочей силы (с 499,8 до 505,6 тыс.), и безработных (с 19,1 до 23,2 тыс.).

Наименьший прирост по уровню безработицы показала Воронежская область — с 4,2 до 4,5%. Число рабочей силы здесь уменьшилось с 1,18 до 1,17 млн человек, тогда как количество безработных увеличилось с 50 до 52,9 тыс. Однако сейчас, отметили в региональном департаменте труда и занятости населения, уровень безработицы значительно снизился. По данным ведомства на 9 марта, он составил 2,3%. В регионе на эту дату отмечается 27 тыс. безработных при 17,5 тыс. вакансий.