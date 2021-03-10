AliExpress отгрузит в Воронеже

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, «Почта России» и ВТБ вкладывают 1,5 млрд руб. в строительство логоцентра в Воронеже. Его загрузку планируют обеспечить заказами с AliExpress — проект будет работать как фулфилмент-центр для маркетплейса. Запуск ожидается в 2022 году. Одновременно стороны планируют открыть в городе пункты выдачи заказов на базе почтовых отделений в рамках совместного логистического проекта. Аналитики отмечают, что фулфилмент может закрыть потребности и соседних регионов.

«Почта России» и «AliExpress Россия» к началу 2022 года планируют открыть в Воронеже фулфилмент-центр (склад для выполнения заказов дистанционной торговли), сообщили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе «Почты России». Также компания намерена начать оказывать в облцентре услуги микрофулфилмента на базе почтовых отделений — складские операции для продавцов маркетплейсов в черте города.

Накануне стороны заключили соглашение о совместном развитии логистики на рынке интернет-торговли до 2025 года. Всего компании намерены запустить в городах-миллионниках, в том числе в Воронеже, 16 фулфилмент-центров общей площадью до 1 млн кв. м. Также они собираются открыть на базе почтовых отделений пункты выдачи заказов (ПВЗ) под брендом «AliExpress Россия», а также сеть кобрендинговых постаматов — всего более 10 тыс.

В AliExpress пока не раскрывают данные по количеству запланированных в Воронеже ПВЗ и постаматов. В пресс-службе компании сообщили “Ъ-Черноземье”, что решения об этом будут приниматься после оценки пилотного проекта — в первом квартале 2021-го продавцы «AliExpress Россия» получат возможность пользоваться услугами фулфилмента на базе логоцентра «Почты России» в Новосибирской области. Масштабирование проекта в других регионах позволит 47% россиян получать товары на следующий день после заказа, ожидают партнеры.

Фулфилмент AliExpress в Воронежской области расположится в селе Нечаевка пригородного Новоусманского района на инфраструктуре строящегося логоцентра АО «Национальные логистические технологии», совместного проекта ВТБ и «Почты России», подтвердили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе компании. Детали проектов в регионах там не раскрывают.

В администрации района сообщили “Ъ-Черноземье”, что объем инвестиций в строительство логоцентра составляет 1,43 млрд руб. Там ожидают, что в комплексе будут работать 652 человека. Ввод в эксплуатацию запланирован в третьем квартале 2021 года. Площадка логоцентра расположена рядом с распределительным центром «Магнита» (мажоритарный акционер — ВТБ), недавно восстановленным за 740 млн руб. после крупного пожара. «Магнит», по данным “Ъ-Черноземье”, выступает консультантом при строительстве почтового логоцентра. Всего инвестиции «Почты России» в проекты в субъектах РФ составят около 12 млрд руб., сообщала компания. В «AliExpress Россия» объем своих вложений не раскрывают.

Функционал строящегося под Воронежем объекта будет выходить за рамки обслуживания заказов AliExpress, приниматься будут и другие почтовые отправления. «Логистический центр и фулфилмент — это разные звенья цепочки, которые выполняют собственные функции, но при этом в Воронеже они будут географически располагаться на одной площадке», — уточнил источник “Ъ-Черноземье”, знакомый с реализацией проекта.

Главный аналитик «Алора» Алексей Антонов отмечает, что создание фулфилмент-центра в Воронеже позволит маркетплейсу ускорить обслуживание не только в области, но и в соседних регионах Черноземья. «Вопрос актуальности строительства не стоит. По итогам прошлого года рост покупок в интернет-магазинах вырос на 58,5%, до 3,2 трлн руб., и это далеко не пик. Думаю, что в перспективе трех-четырех лет до 60% всего оборота непродовольственной розницы будет формироваться именно за счет e-commerce, здесь окончательный уход в онлайн можно считать неизбежным», — заключил господин Антонов.

Член генсовета «Деловой России» Алим Бишенов полагает, что «Почта России» будет сотрудничать в логоцентре и с другими маркетплейсами. «Проект может заинтересовать как компании уровня Оzon и «Яндекса», так и субъекты среднего и малого бизнеса, которые в последние годы все чаще отдают услуги хранения, распределения и доставки на аутсорс,— считает эксперт.— Это повышает конкурентоспособность интернет-магазина за счет увеличения скорости обработки и снижает расходы на перечисленные услуги в сравнении с арендой собственных складских помещений и содержания штата сотрудников». Окупаемость проекта эксперт оценил в 3,5–4 года «при текущих темпах роста рынка e-commerce».

Сергей Калашников, Олег Мухин