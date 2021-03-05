Заводы построят в долг

Регионы Черноземья рассчитывают получить более 50 млрд руб. из федерального бюджета в виде компенсации за создание инфраструктуры в рамках программы перезапуска инвестиционного цикла после кризиса. Федеральный центр готов поддержать строительство инфраструктуры в субъектах за счет списания их долгов перед бюджетом РФ. Основным критерием отбора предложенных регионами проектов будет соотношение частных и госвложений.

В ответах на запросы “Ъ-Черноземье” областные чиновники сообщили о планах принять участие в программе правительства РФ по поддержке региональных инфраструктурных проектов за счет списания государственного долга по бюджетным кредитам. Программа направлена на перезапуск инвестиционного цикла после кризиса 2020 года, для чего и необходима соответствующая инфраструктура. Предварительный набор критериев для участия в этой программе Белый дом определил в начале года. Согласно предусмотренному механизму финансирования, госдолг регионов перед бюджетом РФ будет списываться в размере фактического поступления в федеральную казну налогов от реализации инвестпроектов.

В администрации Курской области сообщили “Ъ-Черноземье”, что заявили в программу возмещение затрат на создание инфраструктуры для двух инвестиционных проектов: логоцентра ООО «Распределительный центр “Курский”» за 1,7 млрд руб. в индустриальном парке «Юбилейный» и маслоэкстракционного завода ООО «Распределительный центр “Курскагротерминал”» за 25,6 млрд руб. «Эти проекты являются одними из крупнейших, которые реализуются на территории региона. На возмещение затрат по строительству объектов инфраструктуры для них планируется в 2021–2024 годах направить 2,4 млрд руб.», — рассказали в обладминистрации. <

В правительстве Воронежской области сообщили “Ъ-Черноземье”, что заявили в Минэкономразвития РФ финансирование пяти инфраструктурных объектов на 1,8 млрд руб., они необходимы для реализации инвестиционных планов стоимостью более 9 млрд руб. Суть проектов департамент экономического развития облправительства не раскрывает. Там сказали, что они направлены «на создание новых или реконструкцию существующих основных средств в АПК и обрабатывающей промышленности». Информацию о проектах департамент опубликовал на портале «Региональное-развитие.РФ», впрочем, доступ к нему есть только у чиновников. «Заявка Воронежской области находится на рассмотрении в Минэкономразвития на предмет соответствия критериям. Далее последует утверждение президиумом правительственной комиссии по региональному развитию», — добавили в облправительстве.

Липецкая область заявила проекты с инфраструктурой на более чем 20 млрд руб., рассказали “Ъ-Черноземье” в обладминистрации. Их суть там раскрывать не стали, сказав лишь, что они касаются «наиболее перспективных направлений для развития региона»: сельского хозяйства, логистики, пищепрома, перерабатывающей промышленности. Белгородская область отобрала десять проектов с объемом инвестиций более 27 млрд руб., сообщили в облправительстве, не раскрывая деталей.

В управлении регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области сообщили, что «участвуют в подготовке предложений для формирования портфеля проектов»: «В него вошли предприятия АПК и индустриальной промышленности, а также инициативы в сфере развития туризма». Объем необходимых для реализации инфраструктурных проектов инвестиций тамбовские власти „Ъ“ не раскрыли. В правительстве Орловской области данные об участии в проекте „Ъ“ не предоставили.

В начале года в Минэкономразвития сообщали, что регионы РФ уже заявили всего более 200 проектов на сумму более 1 трлн руб. У отбора два основных критерия: это стоимость проекта не менее 50 млн руб. и соотношение частных и бюджетных инвестиций, которое пока не конкретизировано.

Член генсовета «Деловой России» Алим Бишенов предупреждает о высокой конкуренции между регионами: «Анонсируемые для компенсации суммы выглядят достаточно привлекательными». Он считает, что программа может стать эффективной, поскольку «сыграет роль мощного стимулятора для развития анонсируемых или уже реализующихся инвестпроектов в регионах». «Фактически предлагается создать дотационную базу для возмещения затрат на инфраструктуру для нужд крупнейших инвестпроектов в регионах. При этом субъекты будут мотивированы, чтобы эти проекты генерировали как можно больше доходов, поскольку госдолг будет списываться именно за счет налоговых поступлений»,— отметил господин Бишенов.

Сергей Калашников