Интернет тишины

В четверг, 21 января закончился срок сбора поправок ко второму чтению законопроекта о блокировке незаконной агитации в интернете, внесенного депутатами от «Единой России». Представители парламентской оппозиции считают, что законопроект направлен против нее. Непарламентские оппозиционеры отмечают, что под блокировку могут попасть любые сайты, призывающие голосовать за тех или иных кандидатов, например, «Умное голосование». Однако соавтор законопроекта Александр Хинштейн уверен, что он будет применяться, невзирая на лица.

Срок подачи поправок к законопроекту о блокировке в интернете незаконной агитации в комитет Госдумы по регламенту истек в четверг, 21 января. Как рассказал “Ъ” заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, он подал поправку, в которой предложил не применять нормы о незаконной агитации к физическим лицам, не получающим средств из избирательных фондов и не руководствующимся целью получения прибыли. По его мнению, это позволит гражданам свободно высказываться о кандидатах и делать прогнозы даже в «день тишины».

Напомним, законопроект о блокировке незаконной агитации в интернете внесла группа депутатов от ЕР во главе с председателем комитета Госдумы по регламенту Ольгой Савастьяновой и председателем комитета по информационной политике Александром Хинштейном, он был принят в первом чтении 23 декабря. Второе чтение запланировано на следующую среду, 27 января.

Законопроект дает право Роскомнадзору по запросу ЦИКа и региональных избиркомов блокировать со дня назначения выборов до истечения пяти дней после объявления их результатов предвыборную агитацию, размещенную в интернете с нарушением избирательного законодательства.

«В настоящее время в качестве площадки для распространения агитационных материалов все большее значение приобретают информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть "Интернет". При этом у избирательных комиссий отсутствует действенный механизм реагирования при обнаружении в информационно-телекоммуникационных сетях информации либо агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, сейчас незаконной считается агитация, распространяемая теми, кому это запрещено: органами госвласти, воинскими частями, избиркомами или их членами с правом решающего голоса и т. д. Запрещена агитация в «день тишины», предшествующий голосованию, и публикация результатов соцопросов в последние пять дней до выборов и в сам день голосования. Предвыборная агитация должна оплачиваться исключительно за счет средств избирательных фондов партий или кандидатов. Есть еще ряд ограничений относительно содержания предвыборных публикаций для СМИ.

Одновременно 21 января профильный комитет по госстроительству должен был подготовить ко второму чтению другой законопроект тех же авторов, об увеличении штрафов за незаконную агитацию.

Он увеличивает административные штрафы за незаконную агитацию: для граждан с 1–1,5 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — с 2–5 тыс. до 50 тыс. руб., а для компаний — с 30–100 тыс. до 500 тыс. руб. Однако рассмотрение законопроекта было перенесено.

ЛДПР и КПРФ не голосовали за законопроект о блокировке незаконной агитации в первом чтении. Голоса депутатов от «Справедливой России» разделились.

Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил “Ъ”, что опасается выборочного применения законопроекта: «Практически на любой избирательной кампании мы сталкиваемся с тем, что одной партии дают возможность вести агитацию в "день тишины", а нашу агитацию снимают». Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин считает, что нормы законопроекта будут направлены против коммунистов «как против главного оппонента власти»: «Мы уже сталкивались с незаконными, с нашей точки зрения, решениями избиркомов, которые запрещали наши печатные агитационные материалы».

Координатор проекта «Объединенные демократы» (инициирован «Открытой Россией» Михаила Ходорковского для поддержки оппозиционных кандидатов) Анастасия Буракова считает, что законопроект позволит властям применять его «своевольно»: «Любой гражданин, выразивший свое отношение к тому или иному кандидату в соцсетях, может быть привлечен к ответственности». Госпожа Буракова предположила, что под блокировку может попасть и сайт ее проекта.

Зампредседателя партии «Яблоко» Иван Большаков считает, что закон носит репрессивный характер: «Протестные настроения захватили интернет, и власти боятся, что они будут перенаправляться в электоральное русло». Его избирательное применение приведет, по его мнению, «к радикализации протестов и еще большему недоверию к выборам». Кроме того, он считает, что закон нелогичен, поскольку в условиях трехдневного голосования «день тишины» «теряет какой-либо смысл».

Сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук полагает, что поправки — это «путь к усилению цензуры». По его мнению, такие меры могут быть направлены, например, против «Умного голосования»: «Можно будет заблокировать почти любое политическое высказывание в интернете, а заблокированному останется лишь обжаловать это решение. В результате мы еще дальше уйдем от общепризнанных стандартов свободного волеизъявления, которое невозможно без нормальной публичной дискуссии».

Однако соавтор законопроекта Александр Хинштейн заявил “Ъ”, что его создатели рассчитывают на то, что закон будет применяться безотносительно того, кто именно ведет в интернете незаконную агитацию.

Депутат считает, что у оппозиционных партий есть возможность обращаться в избиркомы, где у них есть свои представители, если провластные силы будут вести незаконную агитацию. Он отмечает, что сейчас в больших городах количество тех, кто в первую очередь пользуется интернетом как источником информации, больше аудитории телеканалов или газет, но требования к агитации в предвыборный период есть только для традиционных СМИ.

Ксения Веретенникова, Кира Дюрягина, Ангелина Галанина