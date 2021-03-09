Прокуратура Башкирии изучит статью в «Татарстан яшьлэре» о «башкиризации» татар

Общественная палата Башкирии обратилась к прокурору республики Владимиру Ведерникову с просьбой «дать юридическую оценку» статье татарской поэтессы Нажибы Сафиной, опубликованной в феврале в газете «Татарстан яшьлэре» и в переводе на русский язык – марте в интернет-издании «Реальное время». Об этом сообщил «Ъ».

В статье госпожа Сафина со ссылкой на сообщения от проживающих в Башкирии татар написала, что «их склоняют к фальсификации данных предстоящей переписи населения» и агитируют «записываться башкирами».

«Под видом критики процесса "башкортизации" населения формируют у читателя убеждение о фактах массового притеснения татарского населения в Республике Башкортостан по признаку национальности, тем самым формируя негативное, враждебное отношение к башкирскому населению, которое в статье противопоставляется татарскому населению», — написала ОП Башкирии прокурору.

В Общественной палате полагают, что статья «воспринимается как "сталкивание лбами" людей татарской и башкирской национальности» и «провоцирует у читателей серьезные эмоции, споры о происхождении народов и национальностей, а также о превосходстве одной национальности над другой».

Сама Нажиба Сафина заверила “Ъ”, что не преследовала цель разжигания розни. Она считает, что «башкиризация» татар продолжается около 70 лет. «В 1920-е годы изменили границы между республиками, но от этого ведь не меняется национальность. А теперь всех переписывают в башкир»,— пояснила “Ъ” госпожа Сафина.

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года в Башкирии около 36% составляют русские, 29% — башкиры, около 25% — татары.

Ранее президент Татарстана Рустам Миннниханов говорил, что республика «не будет ссориться» с Башкирией в связи с давней проблемой, когда проживающих там татар записывают башкирами. «На каком-то этапе были перекосы. Но наша позиция – сохранить наши отношения»,— отмечал он. Глава Татарстана подчеркивал, что «перепись – это дело человека. Захотел – записался башкирином, захотел – записался татарином. Прежде всего – кто он в душе».

В январе текущего года Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Татарстана представил книгу «Татары Уфимского уезда», основанную на материалах первых переписей населения и доказывающую, что «татарские деревни Восточного Татарстана и Башкортостана были основаны татарами, в них всегда жили татары, позже переписанные в башкирское сословие».

По итогам переписи 2010 года из 142,9 млн жителей России 111 млн человек назвали себя русскими, 5,3 млн — татарами. В сравнении с результатами 2002 года количество татар сократилось на 4,4%. Новая перепись населения запланирована на осень 2021 года.

"Ъ-Казань"