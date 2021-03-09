Общественная палата Башкирии пожаловалась в прокуратуру на статью на татарстанском сайте

Общественная палата Башкирии направила обращение (копия имеется в распоряжении “Ъ”) прокурору республики Владимиру Ведерникову по поводу публикации на сайте «Реальное время» (Татарстан) статьи под заголовком «Почему меня заставляют стать башкиром, что за цирк?». Статья, которую просят проверить общественники, была опубликована 3 марта и представляет собой русскоязычный перевод публикации татарской поэтессы Нажибы Сафиной, опубликованный в феврале в газете «Татарстан яшьлэре».

В публикации, в частности, говорится, что госпоже Сафиной поступают обращения от татар, проживающих в Башкирии, о том, что «их склоняют к фальсификации данных предстоящей переписи населения»: якобы по деревням ходят агитаторы, призывающие «записываться башкирами».

В Общественной палате Башкирии полагают, что авторы спорной статьи «под видом критики процесса "башкортизации" населения, формируют у читателя убеждение о фактах массового притеснения татарского населения в Республике Башкортостан по признаку национальности, тем самым формируя негативное, враждебное отношение к башкирскому населению, которое в статье противопоставляется татарскому населению». Публикация, полагают в Общественной палате, «провоцирует у читателей серьезные эмоции, споры о происхождении народов и национальностей, а также о превосходстве одной национальности над другой». «Некоторыми читателями статья воспринимается как "сталкивание лбами" людей татарской и башкирской национальности»,— указано в обращении.

Общественная палата попросила региональную прокуратуру дать «надлежащую экспертную и юридическую оценку, установить лиц, причастных к распространению материала, и при наличии оснований дать юридическую оценку действиям лиц, их совершивших».

Нажиба Сафина сообщила “Ъ”, что о жалобе узнала от журналистов. По ее словам, никакого разжигания розни в тексте не было, она просто передавала слова татар, живущих в Башкирии. Поэтесса утверждает, что процесс «башкиризации» татар продолжается около 70 лет. «Я удивлена, что Общественная палата, будучи показателем справедливости, пытается делать обратное. Нас убеждают лжеученые и политики в том, что в Башкирии живут только башкиры, но ведь татар там живет даже больше, чем в Татарстане. В 1920-е годы изменили границы между республиками, но от этого ведь не меняется национальность. А теперь всех переписывают в башкир»,— пояснила “Ъ” госпожа Сафина.

По результатам Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, татары занимали в Башкирии третье место по численности (около 25%), после русских (36%) и башкир (29%).

Булат Баширов, Елена Чиркова, Уфа