В ожидании всероссийской переписи населения Татарстан вновь поднимает тему «массовой башкиризации татар». Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Татарстана завтра презентует 192-страничную книгу «Татары Уфимского уезда», содержащую материалы первых государственных переписей населения. «Эти документы неопровержимо доказывают, что татарские деревни Восточного Татарстана и Башкортостана были основаны татарами, в них всегда жили татары, позже переписанные в башкирское сословие»,— говорят в Академии наук Татарстана.



Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Татарстана завтра презентует книгу «Татары Уфимского уезда (материалы переписей населения 1722–1782 гг.)». Труд, вышедший тиражом 2,5 тыс. экземпляров на 192 страницах, позиционируется как научно-историческое справочное издание, основанное на документах первых четырех государственных ревизий (переписей) населения Уфимского уезда, проведенных в XVIII веке.

«Предназначено историкам, краеведам, всем интересующимся историей татарских селений Республик Татарстан и Башкортостан, а также сопредельных районов», — говорится в аннотации издания, опубликованного на сайте Института истории АН РТ.

Книга написана группой авторов. Научным редактором выступил сам директор Института истории имени Шигабутдина Марджани АН Татарстана, доктор исторических наук Радик Салихов. В предисловии к книге он говорит, что представленные в ней архивные источники свидетельствуют, что «многие аулы Восточного Татарстана, Республики Башкортостан и Оренбургской области были основаны татарами» и здесь происходило «приписывание татар в сословие «башкирцев» (башкир, новобашкир)».

Ученый отмечает, что «массовая «башкиризация» татарских селений Оренбургской и Уфимской губерний, зафиксированная в государственных статистических материалах конца XVIII – XIX вв., явилась результатом не этнокультурного доминирования башкир, а следствием перехода части жителей этих селений, из числа этнических татар, в башкирское военное сословие», которое имело привилегии в те времена.

Он выразил надежду, что издание «будет способствовать восстановлению объективной картины возникновения и развития татарских населенных пунктов Восточного Закамья и Приуралья».

Презентация с раздачей книги запланирована в рамках конференции по историко-культурному наследию и современности Восточного Закамья, которая состоится 15 декабря в селе Актаныш – на родине президента Татарстана Минтимера Шамиева. В представлении труда будет участвовать сам господин Салихов, а также бывший министр образования республики, а ныне глава Актанышского района республики Энгель Фаттахов.

«Ценность источников, на которых основывается содержание научно-исторического справочника в том, что при записи жителей Восточного Закамья и Приуралья в документах четко фиксировался этнический статус. Эти данные показывают, что в XVIII в. на данной территории существовали сотни татарских деревень, в которых жили ясачные и служилые татары, мещеряки (татары-мишари), татары-тептяри. Среди них – Сарманово, Бугульма, Муслюмово, Альметьевск, Актаныш, Стерлитамак, Стерлибаш, Дюртели и другие населенные пункты. Эти документы неопровержимо доказывают, что татарские деревни Восточного Татарстана и Башкортостана были основаны татарами, в них всегда жили татары, позже переписанные в башкирское сословие, но не потерявшие своей татарской этнокультурной идентичности», — говорится в пресс-релизе АН РТ.

Отметим, что книга была тиражирована издательским домом «Логос» в оперативном порядке: она была подписана в печать лишь 22 декабря 2020 года.

Тема «массовой башкиризации татар» часто поднимается в публичном пространстве и особенно активизируется накануне переписи. Так чуть более года назад президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не согласен с идеей записывать граждан «башкиротатарами» (ее высказал главный этнолог России, директор Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков, который предлагал ввести новую этническую группу «татаро-башкир» наряду с татарами и башкирами — для тех, кто имеет отношение к обеим из них). «Не может быть полуукраинец-полурусский. Человек должен кем-то себя ощущать — украинцем, русским, башкиром, татарином»», — говорил Рустам Минниханов. «Я так считаю и с гордостью запишу себя татарином»,— резюмировал он.

Выступая с ежегодным посланием Госсовету, Рустам Минниханов заявлял о намерении властей Татарстана провести «широкую разъяснительную работу» среди населения в рамках подготовки к переписи. «Это должно способствовать объективному и точному отражению сложившихся этнических реалий»,— говорил глава республики.

Чтобы «каждый татарин был учтен» в ходе предстоящей в ходе всероссийской переписи населения, в Татарстане создали специальный правозащитный центр для представления в судах интересов татар, национальность которых «неправильно указали».

Отметим, по итогам переписи 2010 года из 142,9 млн жителей России 111 млн человек назвали себя русскими, 5,3 млн — татарами. В сравнении с результатами 2002 года количество татар сократилось на 4,4%. Новая всероссийская перепись населения планируется в апреле 2021 года (была перенесена с октября 2020 года из-за коронавируса). На проведение переписи выделяли более 30 млрд руб.

Ольга Кудрина