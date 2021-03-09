АО «Силовые машины» опубликовало годовую финансовую отчетность

Петербургская машиностроительная компания «Силовые машины» опубликовала финансовую отчетность за 2020 год. Предприятие впервые за пять лет вышло на чистую прибыль.

Данные приводятся в официальном пресс-релизе компании. По итогам 2020 года чистая прибыль АО «Силовые машины» составила 6,697 млрд рублей, общая выручка — 58,720 млрд рублей. Денежные средства на конец 2020 года составили 8,153 млрд рублей. Подчеркивается, что выход компании на чистую прибыль после убыточных лет состоялся «благодаря высокому уровню операционной эффективности, выстраиванию четких процессов управления исполняемыми проектами внутри компании, а также комплексу мероприятий по снижению издержек и оптимизации производственных процессов, проводимых в компании с 2019 года».

Общий портфель заказов АО «Силовые машины» по итогам 2020 года составил 541 млрд рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что весной 2021 года «Силовые машины» могут выйти из партнерства с Siemens.