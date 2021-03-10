Уралмашу прописали креатив

По сведениям “Ъ-Урал”, Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) планирует примерно за восемь лет создать креативный кластер на площади Первой Пятилетки (центр Уралмаша) в Екатеринбурге. Согласно проекту, после реставрации в зданиях гостиницы «Мадрид», заводоуправления, проходной Уралмашзавода, жилого дома и лаборатории появятся торговые площади, гостиница, коворкинг, арт-пространство, музей, школа дизайна и ремесла. Сейчас агентство ищет инвесторов. Эксперты отмечают, что памятники культуры на площади Первой Пятилетки нуждаются в ремонте, но не в глобальной реконструкции.



О планах создания креативного кластера рассказал первый заместитель руководителя агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Михаил Пономарев. По его словам, на Уралмаше есть «большой вакантный блок незаполненных объектов» — пять объектов культурного наследия (ОКН) общей площадью порядка 30 тыс. кв. м. К ним относятся гостиница «Мадрид», здание заводоуправления, проходная Уралмашзавода, лаборатория и жилой дом на улице Ильича, 2. «Наличие этих пяти зданий позволяет разработать единообразную концепцию, сделать так, чтобы не было разрозненное число точек, а существовал один арендатор и руководил наполнением всех зон»,— пояснил господин Пономарев.

Площадь Первой Пятилетки является историческим центром района Уралмаш, который возник в 1920–1930-е годы как рабочий поселок Уральского завода тяжелого машиностроения (УЗТМ). Площадь сочетает функции предзаводской площади, общественного центра и транзитно-транспортного узла. Первыми в комплексе зданий были построены проходные завода (1930 год) и жилые дома по улице Ильича, 2 (1931 год), улице Машиностроителей, 3 (1932 год). К 1933 году было закончено строительство гостиницы «Мадрид», к 1935 году — заводоуправление УЗТМ. Окончательный архитектурный облик площади сформировался в конце 1930-х годов. В основном объекты выполнены в стиле конструктивизма, сейчас нуждаются в реставрации. Находятся в зоне ответственности АУИПИК.

АУИПИК планирует «переделать промышленную территорию в модную и современную бизнес-зону». Так, в здании проходной планируется разместить школу дизайна и ремесла, в заводоуправлении — коворкинг, библиотеку, арт-пространство для мероприятий, зоны общественного питания, площадку робототехники, экспериментариум и музыкальную школу. Музей истории Уралмашзавода из здания проходной перенесут в здание лаборатории. Там же разместятся торговые площади, цех для дизайнеров и творческих предпринимателей, а также площадка для ярмарок и аукционов. В гостинице «Мадрид» будет пятизвездочный отель, в жилом доме — хостел, а между зданиями — подземный паркинг на 300 мест.

Напомним, в июле 2017 года Уральский филиал АУИПИК передал гостиницу «Мадрид» туристической компании «Великий шелковый путь» в аренду на 49 лет. Тогда она планировала сохранить в нем функцию отеля с обустройством ресторана и площадки для мероприятий. В июле 2019 года в здании гостиницы «Мадрид» планировали создать культурно-исторический центр «Дом дружбы Мао», открыть который планировалось в 2023 году. В пресс-службе Российско-Китайского центра, который занимался проектом, сообщили о том, что в связи с пандемией COVID-19 сроки его реализации затягиваются. «Сейчас в Москве идут переговоры о переформатировании отношений с Минкультом РФ по этому проекту, характер договорных отношений поменяется. По объектам сейчас комментарии невозможны, но проектом будем заниматься дальше»,— заявили в пресс-службе центра.

Стоимость реализации проекта креативного кластера на площади Первой Пятилетки и срок его окупаемости пока неизвестны. Как пояснили “Ъ-Урал” в агентстве, необходима экспертиза, для проведения которой АУИПИК заключило соглашение о сотрудничестве с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Поиском инвесторов для проекта агентство занимается совместно с Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ). «Уже есть желающие. В течение полугода мы определим самого крупного и финансово стойкого арендатора, который готов взяться за реализацию концепции»,— отметил Михаил Пономарев.

По его словам, на разработку документации может уйти около двух лет, еще от трех до пяти лет потребуется на реставрационные работы. В целом креативный кластер, по подсчетам федерального учреждения, может быть создан максимум через восемь лет.

«Единственной сложностью является вопрос управления ОКН. Поскольку это не обычные здания, их нельзя просто покрасить в другой цвет или изменить планировку. Этот же момент пугает арендаторов, которые будут вынуждены производить все изменения с согласия»,— добавил господин Пономарев.

По мнению депутата думы Екатеринбурга Дмитрия Николаева, потенциальными инвесторами кластера могут стать УГМК, РМК, ТМК. «Культура всегда финансируется по остаточному принципу. Сейчас правильнее реконструировать больницы, а вкладываться в памятники культуры, чтобы они остались как наследие, могут позволить себе только крупные компании»,— согласен с ним депутат Алексей Вихарев.

Научный сотрудник музея истории Уралмашзавода Сергей Агеев опасается, что во время реставрации и ремонтных работ в зданиях могут быть уничтожены внутренние интерьеры. По его словам, памятники культуры на площади Первой Пятилетки нуждаются в ремонте, но не в глобальной реконструкции. Исключением, по мнению господина Агеева, является гостиница «Мадрид», где необходима тщательная реставрация интерьеров. «На территории площади можно было бы создать исторический центр, где появился бы музей уникальной техники с мастерскими и демонстрацией разных машиностроительных технологий»,— отметил Сергей Агеев.

Заслуженный архитектор России, бывший главный архитектор города Михаил Вяткин считает, что концепция креативного кластера непонятна и до конца не разработана. Он критично отнесся к созданию хостела, школы дизайна, а также арт-пространств. «Архитектура современная не уживается ни с “Мадридом”, ни с конструктивизмом. Если авторы проекта хотят сохранить ту эпоху, то непонятно, для чего креативный кластер. Если бы это было связано с машиностроением, тогда было бы понятно»,— пояснил господин Вяткин.

Анастасия Реутова