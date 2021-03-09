ТМК купила 86,54% акций ЧТПЗ

ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) Дмитрия Пумпянского заключила сделку по приобретению 86,54% акций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» у его основного акционера Андрея Комарова, сообщает пресс-служба компании. Сумма сделки составила 84,199 млрд руб.

«Текущая ситуация требует от нас ускоренного внедрения новых технологий добычи и транспортировки сырья, обустройства и сервиса скважин и инфраструктуры. Приобретенная компания — это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж»,— приводятся в сообщении слова Дмитрия Пумпянского. Для сделки получены все необходимые одобрения, в том числе от Федеральной антимонопольной службы.

«Я глубоко удовлетворен заключенной сделкой, уверен, консолидация с ТМК, успешной глобальной компанией, которая обладает высочайшей репутацией и строит свой бизнес на принципах устойчивого развития и социальной ответственности, позволит ЧТПЗ и коллективу компании и в дальнейшем поступательно двигаться вперед, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны»,— прокомментировал сделку Андрей Комаров.

Сразу после выхода сообщений о сделке акции ЧПТЗ подскакивали на Мосбирже на 20,5%, до 315 руб. Сейчас цена скорректировалась до 304,5 руб. за акцию (+16,44%).

Перед сделкой ЧТПЗ решил вывести из периметра нефтесервисный бизнес — группу компаний «Римера», стоимость которой оценивается в $200–300 млн. На «Римеру» приходится более 15% рынка насосного оборудования для добычи нефти в России. Источники “Ъ” в отрасли предполагали, что продажа нефтесервисного направления — одно из условий предстоящей сделки.

Подробнее — в материале “Ъ” «ТМК покупает ЧТПЗ за 84 млрд рублей» .