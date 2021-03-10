И. о. туда же Уже второй прокурор Пролетарского района задержан за получение взятки

Следственное управление СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя прокурора Таганрога Виктора Плюшкина, который также со 2 марта являлся и. о. прокурора Пролетарского района региона. Его подозревают в получении взятки 100 тыс. руб. за непринятие мер реагирования по материалам, собранным в отношении местного предпринимателя. Сам Виктор Плюшкина вину не признает. Его предшественника на посту главы районного ведомства сейчас судят за аналогичное преступление.



В минувшие выходные в Таганроге сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали заместителя прокурора города Виктора Плюшкина. В отношении него возбуждено дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ; предполагает наказание до восьми лет лишения свободы), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Также был задержан местный житель, подозреваемый в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ; предполагает наказание до семи лет лишения свободы). В пресс-службе прокуратуры Ростовской области подчеркнули, что оперативные мероприятия проводились под контролем ведомства.

Задержание прошло днем в субботу, 6 марта, сразу после получения Виктором Плюшкиным 100 тыс. руб.

Как рассказал источник “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, по версии следствия, посредник действовал в интересах предпринимателя, который занимается розничной торговлей питьевой водой.

«Ранее прокуратура Таганрога выявила у него мелкие нарушения: отсутствовали санкнижки у сотрудников, не был оформлен уголок потребителя, отсутствовали трудовые договоры с работниками и т. п. Плюшкин за указанную сумму обещал договориться с контролирующими органами о том, чтобы предпринимателя не привлекали к ответственности», — рассказал источник. По его данным, прокурор не признает свою вину.

Источник добавил, что на следующий день после задержания Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил Виктора Плюшкина под арест на два месяца.

В пресс-службе суда не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Как сообщает 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, заявление о готовящемся преступлении подал сам предприниматель, в интересах которого давалась взятка.

Виктор Плюшкин со 2 марта 2021 года исполняет обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области.

Примечательно, что его предшественник на посту главы районного ведомства Сергей Калитвинцев обвиняется в аналогичном преступлении. По версии следствия, 18 мая 2020 года он через посредника якобы получил от редактора газеты «Великокняжеский курьер» 1,1 млн руб. за «непринятие мер реагирования по одному из материалов процессуальной проверки». В этом случае главный редактор газеты также согласился дать взятку и вместе с тем сообщил о готовящемся преступлении в УФСБ России по Ростовской области. Сергея Калитвинцева задержали с поличным, сейчас его дело рассматривается в Сальском городском суде.

Кристина Федичкина