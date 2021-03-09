Для защиты ярославских лесов сделают 840 км противопожарных полос

В 2021 году в лесном фонде Ярославской области будет создано более 840 км минерализованных полос для защиты лесов региона от пожаров, сообщили в областном департаменте лесного хозяйства. Кроме того, будут прочищены уже имеющиеся противопожарные минерализованные полосы протяженностью более 1,6 тыс. км.

По словам директора департамента Николая Савельева, большое значение для защиты леса от пожара имеют профилактические меры.

«Минерализованные полосы служат барьером от перехода огня на лесные участки, поэтому их созданию уделяется особое внимание. Также с момента схода снега начинается активная уборка мусора с территории лесного фонда, так как, помимо нанесения вреда почве, он является потенциальным источником возгораний»,– отметил господин Савельев.

По данным департамента, в 2021 году в Ярославской области в работе по предотвращению лесных пожаров будет задействовано 837 человек и 533 единицы техники.

Антон Антонов