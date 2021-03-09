Проверка не выявила нарушений со стороны судьи по делу о пытках в колонии Ярославля

Служебная проверка не выявила нарушения судьей Заволжского районного суда Ярославля Сергеем Лупановым тайны совещательной комнаты при вынесении приговора по делу о пытках в исправительной колонии №1 Ярославля (ИК-1). Об этом “Ъ” сообщила адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Ирина Бирюкова.

Возможное нарушение судьей Лупановым тайны совещательной комнаты — одно из оснований, на котором правозащитники требуют отменить оправдательный приговор бывшему руководству ИК-1. В середине февраля «Общественный вердикт» опубликовал видеозаписи из здания Дзержинского районного суда, где проходил выездной процесс по делу о пытках заключенного Евгения Макарова. На них видно, как в день вынесения приговора к судье в совещательную комнату заходили его секретарь, гособвинитель и администратор суда.

По словам госпожи Бирюковой, судья, его секретарь и прокурор дали объяснения, что не общались в совещательной комнате. Кроме того, из итогов проверки следует, что на видео не запечатлена дверь кабинета судьи (правозащитник это отрицает), который имеет две комнаты.

«Вот нам предлагают поверить на слово объяснениям судьи и секретаря. Интересно, а как часто суд сам верит объяснениям лиц, привлекаемых к уголовной или административной ответственности?! Ну чтобы прямо — я говорю, что не нарушал и не совершал преступление, и суд такой — ну да, верим, конечно не нарушал, никаких сомнений. Идите домой. Или как часто судья говорит: ну да, нарушил, беседовал и с секретарем, и с прокурором, и с третьими лицами, отменяйте приговор»,— заявила адвокат.

В настоящее время Ярославский областной суд рассматривает апелляционные жалобы на приговор по делу о пытках. Следующее заседание назначено на 12 марта. Судья Сергей Лупанов в первой инстанции приговорил 11 экс-сотрудников ИК-1 к реальным срокам и оправдал бывших врио начальника колонии Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова.

Подробнее о требовании правозащитников проверить действия судьи — в публикации “Ъ” «Судья приоткрыл совещательную комнату».

Александр Тихонов, Ярославль