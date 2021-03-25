Ритуалы весны

Мода, как зеркало происходящих в обществе процессов, быстро отозвалась на смутные времена — в центре внимания оказались предчувствия и колдовство. В попытке рассказать языком моды о старинных русских традициях и магических ритуалах команда фотографа Дарьи Ганихиной и стилиста Марии Колосовой отправилась в старинный поселок Палех, который находится в Ивановской области. Первое упоминание о Палехе датируется 1618 годом. Здесь создавались иконы, а после революции 1917 года — лаковые миниатюры. В советские времена поселок был одним из немногих мест, где разрешалось открыто демонстрировать иконы. И если расположенный примерно в сотне километров Плес давно превратился в туристическую Мекку, то Палех, к сожалению, остается в тени знаменитого соседа. Однако именно здесь, в настоящей русской избе, удалось воссоздать магическую атмосферу, связанную с приходом весны и ожиданием нового в природе, в мире внешнем и внутреннем.

На Руси весна символизировала очищение всего вокруг, март считался лучшим месяцем для изгнания нечистой силы. Этот период всегда сопровождался гаданиями, особыми песнями, хороводами и ритуалами, которые совершались ранним утром, на ночь глядя или в полночь. Сожжение старой соломы, битье старой посуды, возжигание нового огня в печи символизировали обновление. Один из обрядов совершался накануне прилета грачей и дня Герасима-грачевника — 17 марта. В дом приглашали знахаря, чтобы прогнать нечисть — зловредную кикимору, которая живет за печкой и пакостит по ночам: то пряжу спутает, то посуду с полки сбросит. Те же, кто пытался посредством гадания заглянуть в будущее, получали не только утешительные, но, порой, и пугающие предзнаменования.