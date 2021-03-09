СК завел дело на начальника отдела полиции Каслинского района

Следственный комитет возбудил уголовное дело на начальника отдела МВД России по Каслинскому району, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, по версии следствия, в 2020 году начальник районной полиции выплачивал сотрудникам отдела премии, но часть средств подчиненные ему возвращали. Всего полицейский получил более 100 тыс. руб., которыми распорядился по собственному усмотрению. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, которые вместе с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение дела.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения подозреваемому, а также устанавливается возможная причастность к совершению преступления других должностных лиц отдела полиции.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе пресс-служба ГУ МВД России по региону сообщили об отстранении руководителей отдела полиции по Каслинскому району от исполнения должностных обязанностей по подозрению в коррупции.