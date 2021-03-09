Garnier объявляют о получении статуса cruelty free

Компания Garnier получила одобрение британской организации Cruelty Free International в рамках программы Leaping Bunny, выступающей за отмену тестирования косметики на животных. Важно, что статус касается всей без исключения продукции бренда. Мишель Тью, генеральный директор Cruelty Free International, комментирует: «Garnier — мировой бренд, знакомый каждому из нас. Поэтому совместная работа над прекращением тестирования косметики на животных и провозглашение одобрения программой Cruelty Free International Leaping Bunny является знаковым событием. Потребовалось много месяцев, но Garnier ответственно проверила всех поставщиков и источники, и мы полностью уверены в полученных результатах». Глобальный президент Garnier Адриен Коскас отметил, что тестирование на животных в компании не проводится с 1989 года, а «одобрение Cruelty Free International по программе Leaping Bunny стало для нас важной составляющей инициативы Green Beauty».