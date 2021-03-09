Законопроект о штрафах за продажу устройств без российского ПО одобрен во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит административные штрафы до 200 тыс. руб. за продажу некоторых электронных устройств без предустановленного российского программного обеспечения (ПО). Это, в частности, касается смартфонов и компьютеров.
С 1 июля 2021 года штрафы для должностных лиц составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. руб. Отслеживать возможные нарушения будет Роспотребнадзор.
В конце 2019 года был принят закон об обязательной предустановке отечественного ПО на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и Smart-TV. Он должен был вступить в силу 1 июля 2020 года, но сроки сдвинули — на 1 апреля 2021 года.
В декабре 2020 года Минцифры подготовило предварительный рейтинг программ, которые должны устанавливать на продающихся в России смартфонах, компьютерах и Smart TV. Источник “Ъ” рассказывал, что в перечне оказались 29 приложений. Из них 5 принадлежат «Яндексу» и 13 — Mail.ru Group.
Подробнее о списке — в материале “Ъ” «Поступил приложный сигнал».