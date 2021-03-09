Петербург занял 23 место по доступности ипотеки в стране

Петербург по итогам 2020 года занял 23 место в рейтинге доступности ипотеки. Доля семей, которые могли купить квартиры с привлечением кредита, составила 37,1%. Годом ранее таких семей в городе было 27,9%, говорится в исследовании РИА «Новости».

Ленинградская область заняла пятую строчку рейтинга. Доля семей в регионе, согласно представленным аналитиками данным, которые могли приобрести жилье в ипотеку, составила 48,2%. До этого квартиры могли купить 45,4% жителей.

Москва занимает по данным показателям только 44 место. Квартиры в столице в ипотеку в 2020 году были доступны только для 31,4% семей. Лидируют в рейтинге Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.