Корабли ЗВО начали обколку льда в связи с угрозой наводнения в Петербурге

Корабли Западного военного округа начали обкалывать лед в акватории Финского залива из-за угрозы наводнения. Резкие скачки температуры могут поднять уровень воды на 10%.

Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ЗВО. В работах принимают участие ледокол «Буран» и несколько рейдовых буксиров. Кроме того, «Буран» должен будет сопровождать на пути в Балтийское море любые суда, оказавшиеся в опасности из-за льда.

Сезон ледокольных проводок действует в Петербурге и Ленобласти с 16 декабря.