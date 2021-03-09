Спортсмены опробовали трассу лыжного марафона «Нижний 800»

Напомним, соревнования, приуроченные к 800-летию города, состоятся на территории лесопарковой зоны 13 марта.

В программе соревнований: масс-старт свободным стилем на 30 и 50 километров. Ожидаемое количество участников до 500 человек. По словам советника губернатора Нижегородской области по спорту, продюсера и идейного вдохновителя лыжного марафона «Нижний 800» Владимира Холопова, на данный момент зарегистрировались уже более 200 человек, в том числе любители лыжного спорта, для которых предусмотрена дополнительная дистанция на 7 километров.

Как добавил руководитель организационного комитета лыжного марафона «Нижний 800» Сергей Ольнев, лыжную трассу для спортсменов готовят с помощью современного ретрака. Ее качество будет соответствовать международному уровню.

Регистрация на лыжный марафон «Нижний 800» открыта до 18:00 12 марта на сайте www.nnski.ru (http://www.nnski.ru/).