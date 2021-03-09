Депутат Республики Алтай предложил ограничить срок пребывания чиновников в должности и. о.

В Республике Алтай планируется установить ограничение срока пребывания в должности исполняющего обязанности всех чиновников, которые подлежат согласованию с парламентом. В частности, это касается должности председателя правительства и зампредседателя правительства. Поправки в законопроект о правительстве региона внес депутат Госсобрания Республики Алтай, глава законодательного комитета Виктор Ромашкин.

«Необходимо ликвидировать пробел и внести ясность в отношении того, как долго выставляемая главой республики кандидатура может оставаться в статусе исполняющий обязанности, если не проходит необходимого согласования в Госсобрании - Эл Курултай Республики Алтай», - уточнил «Ъ-Сибирь» господин Ромашкин.

По его словам, если представленная кандидатура в первый раз не проходит согласование депутатов, то далее в течение двух месяцев глава должен будет представить кандидатуру либо повторно, либо другую. Если парламент и во второй раз отклоняет претендента, то больше он на должность не рассматривается. Согласно действующему законопроекту, в случае повторного отклонения сроки не оговариваются.

Предполагается, что в ближайшее время поправки рассмотрит комитет по законодательству, после чего предложение вынесут на сессию в конце марта.

В сентябре прошлого года парламентарии не согласовали назначение Динары Култуевой на пост вице-премьера. Глава региона Олег Хорохордин мог вновь внести ее кандидатуру на рассмотрение Госсобрания, однако пока этого не сделал. Сейчас госпожа Култуева продолжает исполнять свои обязанности с приставкой и.о.

Юлия Сасевич