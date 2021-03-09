На торги выставлено имущество «Алексеевки химмаш» стоимостью более 520 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Алексеевский завод химического машиностроения» Павел Силицкий сообщил о проведении открытых электронных торгов по реализации имущества должника в форме публичного предложения с закрытой формой представления предложений о цене. На торги выставлены шесть лотов общей начальной стоимостью 520 млн руб. Самый дорогой из них - ценные бумаги ЗАО «Алексеевский вагоностроительный завод» — 450 млн руб. Также продаются участки и здания в Алексеевке Белгородской области, в том числе здание блока вспомогательных цехов площадью 10,1 тыс. кв.м. Заявки принимаются с 9 марта по 28 мая 2021 года.

Организатор торгов сообщил, что Арбитражный суд Белгородской области признал недействительной сделку должника по отчуждению ценных бумаг. Запись о праве собственности должника на указанные ценные бумаги на момент настоящей публикации в реестре владельцев именных ценных бумаг закрытого акционерного общества «Алексеевский вагоностроительный завод» не внесена. Конкурсным управляющим в Арбитражный суд Воронежской области подано исковое заявление к регистратору об обязании внести соответствующую запись.

Арбитражный суд Белгородской области признал несостоятельным и открыл конкурсное производство в отношении общества осенью 2019 года. С иском о банкротстве компании обратилась налоговая в 2018 году. Группа рассчитывала решить начавшиеся несколько лет назад финансовые проблемы, распродав часть имущества, но сделать это не удалось. В итоге сейчас все юрлица и основной владелец бизнеса Александр Пархоменко проходят через банкротные процедуры.

Подробнее о проблемах группы — в публикации “Ъ-Черноземье“.