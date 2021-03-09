Рабочее движение по путепроводу во Всеволожске запустят в конце года

Рабочее движение по путепроводу на Колтушском шоссе во Всеволожском районе Ленобласти планируется запустить в конце года. В настоящее время возведена большая часть подпорных стен будущего виадука.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, надвижку пролетного строения путепровода над железнодорожным полотном выполнят в начале лета. Работы будут выполняться специальные «окна» в графике движения поездов.

Проектная протяженность четырехполосного путепровода составит 79 м. Стоимость строительства — 1,7 млрд рублей.