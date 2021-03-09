Петербургский ЗакС попросил Михаила Мишустина найти средства на строительство института имени Иоффе

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга рассмотрит проект постановления, содержащий просьбу к председателю федерального правительства Михаилу Мишустину изыскать средства на строительство Центра Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе. В настоящий момент Центр готов на 82%.

Об этом сообщается на сайте петербургского парламента. Как заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, если средства будут выделены в текущем году, строительство завершится в 2022-м. «Если же финансирование будет приостановлено, стоимость работ значительно увеличится, придется заново проводить конкурсные процедуры, повторные экспертизы. Таким образом, экономия денег сейчас приведет к большим затратам в будущем», — подчеркнул господин Макаров.

Центр Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе строится как площадка для инновационных проектов в сферах электроники и оптоэлектроники, энергетики, энергосбережения и телекоммуникаций.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ОЭЗ «Санкт-Петербург» построят Инновационный центр за 1 млрд рублей.