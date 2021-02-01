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Экспертное мнение

Инновационный центр за 1 млрд рублей построят в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Особая экономическая зона (ОЭЗ) Петербурга получила положительное заключение госэкспертизы по проектной документации Инновационного центра. Его строительство планируется начать в ближайшее время на площадке «Новоорловская».

Как сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Санкт-Петербург», на возведение центра потребуется около 1.5 лет. Стоимость строительства объекта составляет порядка 1 млрд рублей.

Общая площадь инновационного центра составит 18,67 тыс. кв. м, из них 12 тыс. кв. м — производственные площади.

Подробнее — в материале «Транши на инновации»

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