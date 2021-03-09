Кремль обеспокоен сообщением о возможных кибератаках США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена сообщением о возможных кибератаках со стороны США. Он также назвал абсурдными обвинения Госдепартамента США в распространении Россией дезинформации о зарубежных вакцинах.

Господин Песков прокомментировал сообщение The New York Times о готовящихся кибератаках на внутренние системы российских властей в ответ на атаку на компанию SolarWinds. Пресс-секретарь Кремля назвал это «тревожной информацией», появившейся в «достаточно авторитетном американском издании».

Дмитрий Песков заявил, что «это не что иное, как международная киберпреступность». «Конечно, тот факт, что издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, повод для нашей крайней обеспокоенности»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.

Он также прокомментировал заявление официального представителя Госдепа США Неда Прайса, что четыре российские онлайн-платформы под управлением разведслужб России распространяли дезинформацию о вакцинах, одобренных в США. «Мы не понимаем причин подобных заявлений. Мы и дальше намерены терпеливо разъяснять, что подобные сообщения являются полным абсурдом»,— сообщил Дмитрий Песков . «Мы всегда были против, чтобы каким-то образом политизировать любые вопросы, связанные с вакциной»,— сказал представитель Кремля.

Господин Песков также заявил, что российская вакцина «Спутник V» постоянно подвергается критике без каких-либо серьезных оснований. «Российская вакцина на ежедневной основе подвергается критике с попыткой претендовать на объективность или без каких-либо попыток претендовать на объективность — просто огульной критике. Мы всегда были против этого. РФ не участвовала и не собирается участвовать в подобной информационной кампанейщине против каких-то других вакцин»,— сказал Дмитрий Песков.

Подробнее о возможных кибератаках — в материале “Ъ” «США расчехляют стратегический сбоезапас».