Профессор СПБГУ может войти в совет директоров Группы ЛСР

В состав совета директоров ПАО «Группа ЛСР» может войти Александр Погорлецкий. Его кандидатура была предложена и генеральным директором группы Андреем Молчановым, сообщает пресс-служба компании.

В новом составе директоров господин Погорлецкий может занять место заместителя гендиректора группы Евгения Яцышина. Александр Погорлецкий является профессором Санкт-Петербургского государственного университета.

По данным «Интерфакса», выдвижение Александра Погорлецкого в качестве кандидатуры на позицию члена совета директоров связано с плановой ротацией.