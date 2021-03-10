Йоахим Лёв дал время на поиск преемника

Летом, сразу после завершения чемпионата Европы, произойдет смена главного тренера в сборной Германии. Йоахим Лёв, возглавлявший ее удивительно долго по футбольным меркам — полтора десятилетия, заранее объявил, что покинет свой пост вне зависимости от итогов турнира. Интрига заключается в том, что, кажется, до сих пор не определился явный фаворит в борьбе за право стать преемником Лёва.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сообщил о том, что после окончания чемпионата Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля, покинет свой пост, несмотря на то что срок его контракта с Немецким футбольным союзом (DFB) истекает в 2022 году. Лёв в своем заявлении подчеркнул, что пошел на этот шаг «осознанно» и он никак не повлияет на его «мотивацию» перед континентальным первенством. Президент DFB Фриц Келлер отметил, что «уважает» решение Йоахима Лёва, назвав его «одним из величайших тренеров в мировом футболе, оставившим такой след в футболе германском, какой оставили немногие».

В том, что новость о грядущем уходе Лёва вызвала колоссальный резонанс, нет ничего странного. Речь идет о слишком особенной фигуре.

В футболе специалист, неоднократно, не один-два раза, а больше, руководивший сборной в топовых турнирах,— редкость. Как правило, наставники национальных команд меняются очень часто. В этом смысле Йоахим Лёв — редчайшее исключение из правила. С его именем связан огромный по продолжительности отрезок в истории сборной Германии. Ее главным тренером Лёв является уже 15 лет, а в тренерский штаб входит еще дольше.

Йоахим Лёв, имевший довольно скромный клубный бэкграунд, появился в ней после провала немцев на чемпионате Европы 2004 года. На нем они оконфузились, не выйдя из группы и показав поразительно скучный футбол. В трех матчах турнира немцы забили два гола, а со слабыми латвийцами сыграли вничью — 0:0. Руководившего ими Руди Фёллера уволили, а его должность досталась бывшему напарнику Фёллера по немецкой атаке, еще одной суперзвезде недавнего прошлого Юргену Клинсманну. В помощники он пригласил Йоахима Лёва, с которым вместе учился в тренерской академии и который, по словам Клинсманна, разделял его «игровую философию» с акцентом на атаку. Сборная Германии неплохо провела чемпионат мира 2006 года, финишировав третьей, а после него Юрген Клинсманн захотел отдохнуть от футбола, фактически передав роль наставника верному ассистенту, продолжившему интегрировать в сборную молодежь — в основном такую, которая обладала вкусом к атакующим действиям.

Невероятная свежесть в игре сборной Германии появилась быстро, но до настоящего триумфа ей пришлось терпеть. На трех подряд топовых турнирах немцам немножко не хватало крепости, чтобы добиться его. В финале чемпионата Европы 2008 года они уступили испанцам, им же, тогдашним безусловным трендсеттерам, проиграли в полуфинале чемпионата мира 2010 года, а на этой же стадии на европейском первенстве 2012-го немецкую команду остановила итальянская. Но в конце концов до статуса бесспорно лучшей сборная Германии доросла.

Триумф состоялся на чемпионате мира 2014 года. В Бразилии немецкий футбол вызывал восхищение своей остротой и сбалансированностью, а еще победители, прежде чем справиться в финале с аргентинцами, добились жуткого по звучности успеха в полуфинале против хозяев, уничтожив их со счетом 7:1. Через несколько месяцев Международная федерация футбола (FIFA) признала Йоахима Лёва лучшим тренером года, и это был несложный выбор.

Правда, все, что происходило с ним и сборной Германии после того чемпионата, наводило на мысли отнюдь не о движении вверх, а о спаде или по крайней мере стагнации.

В полуфинале чемпионата Европы 2016 года немцев побили французы, игравшие гораздо интереснее, а чемпионат мира в России в 2018 году вылился для них в катастрофу. Сохранившая «золотой» бразильский костяк, но растерявшая легкость сборная Германии, проиграв в группе мексиканцам и корейцам, не сумела проникнуть в play-off, а ее тренера подвергли на родине жесткой критике за косность в выборе тактических схем, плохую физическую подготовку и игнорирование при формировании заявки некоторых ярких игроков вроде Лероя Зане.

Бэкграунд позволил Йоахиму Лёву сохранить пост и устроить новую «реконструкцию» команды. Но до сих пор она шла со скрипом. В минувшие два с половиной года у немцев были и удачные, и неудачные матчи, и даже совсем неудачные — как тот, в котором они в ноябре в Лиге наций проиграли 0:6 испанцам.

Решение Йоахима Лёва, под чьим началом сборная Германии сыграла в общей сложности 189 матчей, одержав в них 120 побед, создает любопытную интригу. Фриц Келлер, благодаря Лёва за заблаговременное предупреждение о грядущем уходе с должности, обеспечивающее «время для спокойных размышлений», лишь подтвердил, что с его преемником DFB явно не определился. Различные источники во вторник также расходились во мнении, кто им может стать, а из тех, кто упоминался в их материалах, довольно решительно отвергнуть возможность такого назначения успели Юрген Клопп из «Ливерпуля» и Юлиан Нагельсманн из «Лейпцига».

Нет бесспорного фаворита и у букмекеров.

Скажем, шорт-лист Betfair состоял из полудюжины фамилий. Выше всех в нем котировался Штефан Кунц, с 2016 года тренирующий молодежную (до 21 года) сборную Германии, иными словами, ближайший резерв сборной взрослой. За ним располагался наставник «Баварии» Ханси Флик. В перечень более или менее вероятных кандидатов Betfair включил еще нескольких известных тренеров, в том числе Юргена Клинсманна и Арсена Венгера.

Алексей Доспехов