«Жилстрой-НН» отказали в иске к ФАС по конкурсам на ремонты дорог

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Жилстрой-НН» в оспаривании трех предписаний ФАС России, выданных «Главному управлению автомобильных дорог» (ГУАД) за нарушения, допущенные при проведении конкурсов по ремонту дорог на Бору, Ардатовском и Арзамасском, Городецком и Сокольском районах Нижегородской области. ФАС России предписал устранить нарушения в документации, но не стал отменять итоги состоявшихся закупок почти на 3 млрд руб., как ранее просил «Жилстрой-НН» в своих жалобах.

В ООО «Жилстрой-НН» сочли неправомерным установление критерия опыта, по которому учитываются выполненные дорожные госконтракты, заключенные до конкретной даты – 1 июля 2016 года. Из-за этого компания не смогла бы предъявить работу по реконструкции проспекта Молодежного стоимостью 3,7 млрд руб., так как этот госконтракт был заключен месяцем раньше даты отсечения.

Тогда строительная компания попросила признать недействительными уже предписания ФАС. Однако суд посчитал, что права ООО «Жилстрой-НН» нарушены не были, поскольку общество не участвовало в данных конкурсах и «самостоятельно приняло решение не подавать заявки». Суд также указал, что ГУАД уже заключил государственные контракты по проведенным закупкам с их победителями.

Иван Сергеев