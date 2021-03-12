ПУОКР ударно потрудилось на ниве просвещения

Политуправление Московского военного округа (оно обслуживает девять губерний — Московскую, Калужскую, Рязанскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую, Владимирскую, Иваново-Вознесенскую и Костромскую) в минувшем году развивало просветительную работу во всех направлениях.

Серьезное внимание обращало ПУОКР на ликвидацию неграмотности. В соответствии с потребностями были созданы школы элементарного характера и более высокого типа. Первого рода было в течение года открыто 4622, второго рода — 282. Устраивались курсы стенографические, сельскохозяйственные, шоферские, военно-боевой подготовки — всего 204 курса. Во всех губерниях устраивались лекции по всевозможным вопросам.

Недостаток лекторских сил привел к необходимости создания разъездной группы лекторов. Кроме того, ПУОКРом был организован ряд экскурсий архитектурного и живописного характера.

Музыкальной секцией был выработан целый ряд образцовых концертных программ для развития музыкального сознания красноармейских масс, а также организован ряд концертов-спектаклей для гарнизона гор. Москвы — в госпиталях — 10 при 6050 слушателях, в клубах центральных военных учреждений — 31 при 110 220 слушателях, в клубах при красноармейских частях — 40 при 117 150 слушателях, гражданских — 4 при 1000 слушателях.

Что касается библиотечного дела, то в округе имеются 874 библиотеки, из которых часть организована исключительно ПУОКРом, остальные находятся с ним в непосредственной связи.

Подробный отчет о деятельности ПУОКРа в 1920 году можно прочесть в газете «Известия» от 4 февраля 1921 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев