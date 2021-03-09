Китай ввел сертификаты о вакцинации для поездок за рубеж

В Китае стартовала программа выдачи электронных сертификатов здоровья для международных путешествий. Оформить сертификат можно в мини-приложении в соцсети WeChat, пока это могут сделать только граждане Китая на основании удостоверения личности, сообщил консульский департамент МИД КНР. ВОЗ ранее не рекомендовала вводить паспорта для сделавших прививку от COVID-19.

В сертификате будут указаны имя и фамилия, национальность, номер паспорта, результат ПЦР-теста и тест на наличие антител IgG, дата и место прохождения исследования. Также в документ внесут статус вакцинации против COVID-19: название, тип и производителя вакцины, дату прививки и число полученных доз. У каждого сертификата будет уникальный QR-код, его смогут сканировать ведомства разных стран для проверки информации. Показать документ можно как на дисплее телефона, так и в распечатанном виде.

В департаменте МИД КНР считают, что, когда больше стран договорятся о взаимном признании сертификатов здоровья, китайская версия документа будет играть важную роль в содействии безопасным и упорядоченным поездкам и предоставит гражданам Китая гарантию для путешествий по миру, сообщает «РИА Новости».

При этом МИД Китая не уточнил, позволит ли сертификат избежать карантина в КНР после возвращения из других стран. Также пока неизвестно, будут ли другие страны принимать этот сертификат. С начала пандемии в Китае выявлено более 101 тыс. зараженных, умерли 4,8 тыс. С начала января в китайском городе Ухань миссия ВОЗ расследует причины происхождения вируса.

Подробнее о расследовании ВОЗ — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».