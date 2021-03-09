Glorax Development купила участок на севере Петербурга

Компания Glorax Development закрыла сделку по покупке земельного участка в Приморском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба компании, участок площадью 2,9 га, расположенный на Белоостровской улице, предназначен под реализацию проекта жилого комплекса. На нем будет построен многофункциональный комплекс бизнес-класса общей площадью около 80 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят около 7,8 млрд руб. В компании добавили, что в ближайшее время будет объявлено о новых сделках по покупке земли, сейчас «проходит подписание» по еще трем площадкам.

Подробнее о покупке земельных участков в Петербурге — в материале “Ъ-СПб” «Звездный час земельного рынка».