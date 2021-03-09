Петербург окружают лесами

После консолидации активов Glorax Development одним из основателей компании Андреем Биржиным компания закрыла первую сделку по покупке площадки для строительства жилья. Компания приобрела площадку в Приморском районе Санкт-Петербурга. Темпы роста цен на квартиры в новостройках и щадящий размер платы за изменение вида разрешенного использования участков повысили маржинальность девелоперских проектов в этом городе.

Glorax Development Андрея Биржина купила 2,9 га на Белоостровской улице в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили “Ъ” в компании. На этой площадке девелопер планирует построить 80 тыс. кв. м жилой недвижимости, из которых 45 тыс. кв. м будут реализованы на открытом рынке. В компании оценивают затраты в проект в 7 млрд руб. с учетом стоимости земли.

Glorax Development занимается строительством жилья в Санкт-Петербурге и Подмосковье, включая Балашиху, Сергиев Посад, Мытищи и Одинцово. По собственным данным, портфель проектов компании насчитывает 2,5 млн кв. м, в стадии строительства находится около 130 тыс. кв. м. До октября 2020 года компанией владели Андрей Биржин и Дмитрий Коновалов. Но сейчас господин Биржин является единоличным владельцем, выкупив 25% у бизнес-партнера.

Партнер Colliers Владимир Сергунин оценивает выручку от продажи квартир в будущем комплексе в 9–11 млрд руб. Президент Glorax Development Андрей Биржин не исключает, что соседние участки также будут приобретены и включены в состав жилого комплекса. Это видит логичным и руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg Игорь Кокорев. Он отмечает, что «неправильная форма участка» не способствует его эффективному использованию.

Основным преимуществом для застройщика на рынке Петербурга является меньший «порог входа» в проект, отмечает господин Кокорев. Владимир Сергунин добавляет, что в отличие от ситуации в Москве законодательные акты в Петербурге предусматривают плату за смену вида разрешенного использования в гораздо меньшем размере, что заметно влияет на расходную часть жилых проектов. Однако эти факторы вряд ли лучшим образом сказываются на конечном продукте. Игорь Кокорев говорит о том, что высокий уровень «монополизации рынка», вероятно, привел к стагнации качества жилых проектов в городе.

Для девелоперов строительство жилья в Петербурге остается привлекательным, в частности, из-за значительного роста цен, спровоцированного повышенным спросом на жилье после запуска льготной ипотеки по 6,5%, считает управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая. Быстрее всего новостройки дорожали в четвертом квартале 2020 года. По данным «Метриум», в Петербурге отмечен даже больший рост, чем в Москве. Тогда в столице средняя цена в новостройках достигла 207,5 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 9,2% больше, чем в третьем квартале, в то время как в Петербурге стоимость увеличилась на 14,1% — до 147,2 тыс. руб. за 1 кв. м.

Господин Биржин уверен, что маржинальность строительства жилья в Петербурге не уступает проектам в Москве. Мария Литинецкая отмечает, что в столице все же прибыльность проектов выше, чем в Петербурге: 30–35% против 23%. Тем не менее у Glorax была попытка выйти на столичный рынок. В 2018 году компания анонсировала застройку 0,7 га в Нижегородском районе Москвы. Но в прошлом году компания продала площадку «Патек групп». Источники “Ъ” называли причиной такого решения нехватку у Glorax административного ресурса в столице. Но господин Биржин настаивает, что застройщик по-прежнему сохраняет интерес к рынку Москвы. Параллельно компания готовится к экспансии на рынок Нижнего Новгорода, добавляет топ-менеджер.

Дарья Андрианова, Халиль Аминов