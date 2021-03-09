В Оренбуржье в течении недели выявляют не более 80 случаев заражения COVID-19 за сутки

В Оренбуржье зафиксировано 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В течении последней недели в регионе выявляют менее 80 случаев заражения COVID-19. Всего в Оренбуржье число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 38 285. Умерли 644 человека, в том числе один пациенто за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на седьмом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Самарской областей, Пермского края и Пензенской области.

Андрей Сазонов