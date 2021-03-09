В суд поступили протоколы на IT-компании из-за призывов к подросткам выйти на акции

В мировой суд Москвы поступило 12 протоколов об административном правонарушении со стороны Facebook, Google, Telegram, TikTok и Twitter, которые не удалили контент с призывами к подросткам выйти на несанкционированные протестные акции.

«В судебный участок поступило два административных протокола в отношении Telegram, один протокол в отношении TikTok и по три протокола в отношении Facebook, Twitter, и Google»,— сообщили в суде «Интерфаксу».

Протоколы составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации или интернет-страницы, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством). Наказание для юридических лиц предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн руб.

3 марта президент Владимир Путин призвал правоохранительные органы вести мониторинг интернет-ресурсов, чтобы наказывать тех, кто втягивает несовершеннолетних в несанкционированные акции. Он отметил, что вовлечение несовершеннолетних в незаконные уличные акции — это нарушение закона.