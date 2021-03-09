Власти США выпустили рекомендации для вакцинированных граждан

Главная санитарно-эпидемиологическая надзорная инстанция США — Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) — выпустила первые рекомендации для тех, кто прошел полную вакцинацию.

Согласно рекомендациям специалистов CDC, вакцинированные люди могут встречаться с другими вакцинированными людьми в помещениях, не нося при этом маску и не сохраняя дистанцию в 1,5 м. Можно также навещать не привитых людей, если среди них нет людей, которым опасны тяжелые заболевания. Кроме того, вакцинированным гражданам разрешается не сдавать тесты на COVID-19 и не соблюдать карантин после контакта с зараженным, если у них не проявляются симптомы заболевания.

Даже после полной вакцинации необходимо избегать больших скоплений людей и не отправляться в дальние поездки без необходимости. Находясь в общественных местах, надо надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.

В заявлении CDC отмечается, что полностью вакцинированным человек считается спустя две недели после получения второй дозы вакцины. На данный момент, по оценкам CDC, полностью вакцинированы лишь 9,2% населения США. По данным института Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 29 млн случаев заражения COVID-19, умерли более 525 тыс. человек.

Алена Миклашевская