На Кубани за сутки заболели коронавирусом 137 человек

По данным на 9 февраля в Краснодарском крае выявлено 137 новых случаев заболевания COVID-19, всего за время пандемии подтверждено 39707 случаев коронавируса, сообщила администрация края. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 699,6.

В Краснодаре отмечено 33 случая заболевания, в Новороссийске – 12 случаев, в Сочи заболели 11 человек. За прошедшие сутки 14 человек скончалось, 112 пациентов поправились. Всего за время пандемии в крае выздоровели 34618 человек, 2056 человек с диагнозом COVID-19 скончались.

Анна Перова, Краснодар