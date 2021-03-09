Росгвардия получила новый пистолет

Группа «Калашников» создала по заказу Росгвардии новый вид оружия — модульный пистолет Лебедева (МПЛ). Он успешно прошел государственные испытания. Этот факт “Ъ” подтвердил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Пистолет разрабатывался «под патрон 9х19 мм с расширенными тактическими возможностями» и во время создания носил кодовое название «Рысь» (напомним, что так же называется спецназ Росгвардии). Работа над проектом длилась четыре года.

«Это очень важное событие для группы "Калашников", завершающее целый цикл работ,— сказал на заседании госкомиссии, принявшей новый вид оружия, генеральный директор ГК "Калашников" Дмитрий Тарасов.— И хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств». Новый «ствол» разработан в стандартном исполнении, а также в варианте для выполнения «специальных задач, оснащенном приспособлением для снижения звука стрельбы (ПСЗС), дополнительным стволом с посадочным местом для установки ПСЗС и элементами для размещения оружия на экипировке военнослужащего.

Отметим, что ранее ГК в интересах МВД завершила разработку ПЛК — компактного пистолета Лебедева. Гендиректор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов заявил, что пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова и станет таким же массовым. Господин Тарасов подчеркнул, что в настоящее время у «Калашникова» есть три заказчика на пистолет Лебедева — МВД, Росгвардия и Минобороны.

Александр Александров