«Калашников» планирует производить пистолеты Лебедева вместо ПМ

Пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова (ПМ), заявил гендиректор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов в интервью РБК. По его словам, это должен быть массовый пистолет, каким раньше был ПМ.

Господин Тарасов подчеркнул, что в настоящее время у «Калашникова» есть три заказчика на пистолет Лебедева — МВД, Росгвардия и Минобороны. МВД интересуется компактной версией пистолета, который прошел госиспытания, идут переговоры по объему возможного заказа. Росгвардия рассматривает полноразмерный вариант пистолета, который заканчивает госиспытания. Показав эти варианты, концерн предложит их Минобороны. «Однако комментировать интерес к объемам пока преждевременно»,— отметил Дмитрий Тарасов.