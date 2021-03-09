Производители и торговые сети договорились зафиксировать цены на мясо птицы

Крупные производители и торговые сети договорились зафиксировать оптовые цены на тушку бройлера на три недели, сообщил источник “Ъ”. Объем поставок также будет не ниже прошлого года.

Обсуждаемый уровень отпускных цен, который в итоге может быть зафиксирован,— 145 руб. за 1 кг тушки. Это следует из фрагментов дистанционного совещания с участниками рынка. Договоренности носят неформальный характер и не закреплены документально. Розничных цен соглашение не касается.

Такое решение было принято на фоне роста цен на мясо птицы. По данным Росстата, с начала года по конец февраля оно подорожало на 2,44%, с февраля 2020 года — на 12,96%.

Подробности — в материале “Ъ” «Не тушкой, так бройлером».