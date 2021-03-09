Губернатор Андрей Травников поручил оперативно приступить к реализации проекта развития НГУ

Глава Новосибирской области в ходе оперативного совещания подвел итоги рабочего визита в Новосибирскую область председателя правительства РФ Михаила Мишустина и членов правительства. Андрей Травников особо подчеркнул, что сегодня свой весомый результат приносит многолетняя планомерная работа правительства Новосибирской области по продвижению на федеральном уровне проекта развития кампуса Новосибирского государственного университета и всей прилегающей инфраструктуры.



«Очень важные решения были приняты в отношении развития Новосибирского национального исследовательского университета. При обсуждении программы „Академгородок 2.0“ мы не раз говорили о том, что после флагманского проекта ЦКП СКИФ второй важный крупный проект, требующий продвижения, — это проект развития НГУ. Председатель правительства России Михаил Мишустин принял решение поддержать программу развития НГУ, причем в самые короткие сроки. Первый этап — это строительство трех зданий СУНЦ за внебюджетные средства, за счет инвестора, а также строительство трех новых корпусов для университета. Поручение премьер-министра — реализовать строительство объектов первого этапа в течение ближайших трех лет. Михаил Мишустин будет держать этот вопрос под личным контролем, он поручил первое здание ввести в эксплуатацию уже в 2022 году, а основной объем работ завершить к 2023 году. От правительства Новосибирской области, от министерств эти работы требуют самого активного участия. Нам придется не только прикладывать усилия для реализации этой программы, но и регулярно отчитываться о ходе исполнения работ».

Андрей Травников поручил своему заместителю Ирине Мануйловой и министру науки и инновационной политики Новосибирской области Алексею Васильеву в кратчайшие сроки совместно с федеральным Министерством науки и высшего образования отразить в нормативно-правовых актах те решения, которые приняты премьер-министром, зафиксировать в них те объекты и работы, которые необходимо выполнить.

Первому заместителю председателя правительства Новосибирской области Владимиру Знаткову губернатор поручил подготовить предложения по формированию организационной структуры управления этим большим объектом.

Напомним, в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина была разработана комплексная программа развития Новосибирского научного центра как площадки высокой концентрации мультидисциплинарных исследований с мощным внедренческим поясом. В основе программы «Академгородок 2.0» — проекты создания научной инфраструктуры, дополненные проектами гармоничного развития территории и инновационных возможностей технопарков, отдельных компаний. При наращивании трансдисциплинарности Академгородка приоритет отдается центрам коллективного пользования. Флагманом для Новосибирской области стал проект ЦКП СКИФ, а приоритетом «номер два» — развитие НГУ.

Наряду с институтами первой категории, существующими и создаваемыми центрами коллективного пользования, НГУ прочно займет место интегратора в программе «Академгородок 2.0». Воплотить эту стратегию в жизнь позволит особая структура «Академгородка 2.0», которая концентрирует на относительно небольшой территории научную, инжиниринговую и образовательную инфраструктуру нового поколения.

Разработан план развития НГУ до 2030 года. Учитывая особенности территории Академгородка (большое количество зеленых зон, режим достопримечательного места) для тщательной проработки мастер-плана было привлечено одно из лучших архитектурных бюро страны — КБ «Стрелка». Программа, разработанная КБ, предусматривает строительство 11 объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры, реконструкцию общежитий кампуса общей площадью почти 183 тыс. кв. м.