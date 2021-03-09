Аргентина экстрадировала в Россию обвиняемого в краже драгоценностей на 160 млн рублей

Власти Аргентины экстрадировали в Россию гражданина Колумбии Эдгара Алехандро Валеро Валеро. Его обвиняют в краже драгоценностей у сотрудника ювелирного магазина Seven Diamonds на 160 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщила Генпрокуратура.

«По версии следствия, в июле 2018 года в городе Казань в павильоне выставочного центра "Казанская Ярмарка" Валеро с сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан, в котором находились драгоценные украшения на сумму 160 млн руб. После этого он скрылся с места совершения преступления на заранее подготовленном автомобиле, а похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Российский суд заочно арестовал обвиняемого в сентябре 2018 года. Через год его задержали в Аргентине. Положительное решение о выдаче колумбийца было получено в сентябре 2020 года.