15,1 процента составил прирост импорта из стран дальнего зарубежья в феврале 2021 года, сообщила ФТС. В деньгах ввоз вырос до $18,1 млрд ($15 млрд в январе). За два месяца импорт из стран дальнего зарубежья (на них приходится основной объем ввозимых в РФ товаров) вырос на 10% в годовом выражении, в основном за счет машиностроительной (рост на 21,4%, до $9,2 млрд) и химической продукции (рост на 23,4%, до $3,6 млрд, в том числе фармацевтики — на 54%), текстиля и обуви (на 16,4%, до $1,1 млрд) и продовольствия (на 12,5%, до $2 млрд). В феврале продолжили рост импорт продукции химпрома (на 26,7%) и машиностроения (на 22,6%), а ввоз текстиля и обуви и продовольствия замедлился (на 3,2% и 4,6% соответственно).